(Друкуємо мовою оригіналу)

Дорогу, построенную 90 лет назад, еще во времена коммунистического деятеля Григория (Серго) Орджоникидзе в Краматорске, начали реконструировать. Почти столетие, кроме главной транспортной магистрали города, она была частью трассы Славянск-Донецк-Мариуполь. В последние годы она доставляла массу неудобств водителям из-за плохого состояния. Пока делают только первую очередь дороги. На капитальный ремонт всей магистрали понадобится 400 миллионов гривен.

О ремонте на улице Олексы Тихого в Краматорске говорили давно. Но только в конце минувшего года деньги на это нашлись. В последние несколько лет, рассказывают водители, ездить здесь было не только неудобно, но и опасно.

«Тут были большие ямы, перекосы, колдобины. Молодцы, что делают дорогу, мы все давно этого ждали. Если еще переезд сделают, уберут старые рельсы, то намного удобнее будет», – говорит житель Краматорска Антон Иванов.

Бывало едешь по этой дороге – вообще ничего не довезешь

Павел Шанриголов водит санитарный автомобиль. Опытный шофер жалуется, что порою даже анализы невозможно было привезти в лабораторию.

«Бывало, едешь по этой дороге – вообще ничего не довезешь. Даже некоторый раз анализы разливаются по машине. Вот такая дорога была. А мы же ездим со скоростью 60 километров в час, оно при этом все равно летит», – рассказывает водитель.

Сейчас на всем протяжении дороги, а это более 6 километров, десятки специализированных автомобилей. Одни фрезеруют асфальт, другие укладывают и утрамбовывают основание дороги, третьи застилают первый слой асфальта. Сотни рабочих проводят новую ливневую канализацию. Именно вода, говорят инженеры, разрушает трассы.

Вода – главный разрушитель дороги, и наша задача, в первую очередь, отвести ее от проезжей части

«Здесь было очень мало ливневых решеток на всем протяжении. Сейчас они будут каждые 60-70 метров, и это позволит увеличить безопасность, не будет луж на дорогах. Вода – главный разрушитель дороги, и наша задача, в первую очередь, отвести ее от проезжей части. Поэтому и приходится делать капитальный ремонт этой улицы», – рассказывает начальник дорожно-строительного участка Андрей Дунайцев.

Эта дорога отвечает всем требованиям, всем нормативам, европейским стандартам, экологическим и технологическим нормам

В городе немного осталось людей, которые помнят, как строили эту магистраль. Ее проложили специально для будущих машиностроительных заводов по задумке тогдашнего наркома тяжелой промышленности СССР Григория (Серго) Орджоникидзе. В честь него шоссе и назвали. После декоммунизации ему присвоили имя местного диссидента Олексы Тихого. К новому имени теперь добавится и новое лицо. Кроме самого асфальта, строители прокладывают такую основу, которой в городе никогда раньше не было.

«Эта дорога отвечает всем требованиям, всем нормативам, европейским стандартам, экологическим и технологическим нормам. Там и отстойники, и вода, прежде, чем попадет в реку, она проходит несколько этапов очистки от масел, от тяжелых металлов, от песка и так далее», – рассказывает краматорский городской голова Андрей Панков.

Обойдется капитальный ремонт всей дороги в 400 миллионов гривен. Пока нашли 265 миллионов гривен. Это деньги областного и городского бюджетов. Работы планируют завершить осенью. Вторую часть главной магистрали Краматорска планируют начать ремонтировать в следующем году. Правда, пока на это средств не выделили.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)