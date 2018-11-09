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Переселенцы в Украине остаются без права голоса на местных выборах. Даже став частью новых громад, где люди обосновались, устроились на работу и платят налоги, они все равно не могут принимать участие в местных выборах. Единицы пытаются отстаивать своё право голоса через суд, но и это не получается.

Переселенцы с временно оккупированных территорий не смогут принимать участие в местных выборах, пока парламент не примет соответствующий закон. Внутренне перемещенные лица смогут голосовать на выборах президента, но выбирать мэров городов и местные советы они сейчас не могут. Такая позиция государства Украина по отношению к вынужденным мигрантам говорит о явной дискриминации определенной части своих граждан, отмечают переселенцы.

Впечатление, что Верховная Рада считает, что стране эти люди не нужны

«Такое впечатление, что Верховная Рада считает, что стране эти люди не нужны. Когда здесь в городе готовились к местным выборам, мне предлагали баллотироваться. Но я ответил, что я не хочу, потому что не имею права голоса. Существует такой подтекст у некоторых патриотически настроенных активистов, что понаедут сюда, проголосуют и принесут сюда «русский мир», хотя это не так»,– говорит переселенец из Ясиноватой Алексей Куравлев.

Эксперты также сомневаются, что предоставление права голоса переселенцам может нести угрозу. Наблюдатель за выборами с десятилетним стажем Анастасия Прокопенко считает, что одним только переездом на подконтрольную правительству территорию люди показали, что они преданы своему государству.

Люди, переехавшие сюда, уже сделали выбор в пользу Украины

«Мифы о том, что переселенцы выберут какую-то не такую власть, не имеют никаких оснований, потому что люди, переехавшие сюда, уже сделали выбор в пользу Украины. Поэтому каких-то опасений, что они выберут кого-то не того, – это чистой воды манипуляция и неправда», – утверждает Анастасия Прокопенко.

Некоторые общественные деятели более критичны. Волонтер, активист и советник по делам внутренне перемещенных лиц Александр Ворошков считает, что власть не хочет давать право голоса переселенцам, поскольку мало что для них делает, и дополнительные тысячи нелояльных избирателей ей не нужны.

Право выбирать и быть избранным – одно из базовых прав человека

«Право выбирать и быть избранным – одно из базовых прав человека. У нас закреплено это в конституции. Но для каждого депутата, которые, собственно говоря, и должны принимать это решение, новость о том, что на его избирательном участке появляется несколько тысяч избирателей, с которыми он не работал в преддверии выборов, это шок. Особенно это характерно для Донецкой и Луганской областей», – говорит Александр Ворошков.

Законопроект, регулирующий избирательные права переселенцев разработали еще весной прошлого года. Он получил поддержку 24 народных депутатов Украины, но так и остается нерассмотренным. По мнению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, такое положение вещей – явная дискриминация. Впрочем, в парламенте обещают до конца года все же рассмотреть этот законопроект.

Мне пообещали, что до конца года документ рассмотрят

«Сегодня еще комитет, который должен до внесения в зал рассматривать этот законопроект, еще его не рассматривал. Я неоднократно обращалась туда, и мне пообещали, что до конца года документ рассмотрят, и тогда, согласно регламенту, его можно будет внести в зал для голосования», – рассказывает Людмила Денисова.

Тем временем международные организации постоянно призывают украинские власти предоставить избирательные права переселенцам. Об этом заявили по результатам пленарного заседания Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Докладчики, в частности, подчеркнули, что реализация права переселенцев голосовать на местных выборах является обязанностью украинской власти.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)