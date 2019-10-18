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Современная спортивная база или дубовая роща с многовековой историей? Активисты Святогорска протестуют против строительства грандиозного спортивного объекта. Люди считают, что это уничтожит местный луг с дикорастущими травами, занесенными в Красную книгу Украины, и дубы, которым несколько сотен лет. Чиновники же утверждают, что ни одна травинка в ходе строительства не пострадает.

Луг возле Северского Донца богат полезными травами, ягодами и грибами. Иногда весной его заливают воды реки. От этого почва становится более плодородной. Здесь часто можно встретить местного травника Романа Рябого. Идею построить на этом месте базу спортивной подготовки для Олимпийских сборных команд Украины он не одобряет.

Пускай строят, но только подальше

«То, что Олимпийскую базу построят – я не против. Пожалуйста, вон пусть ищут территорию, а портить вот этот луг нельзя. Пускай строят, но только подальше», – говорит Роман Рябой.

Места здесь живописные: древняя Святогорская Лавра, Северский Донец, многовековые дубы и гигантский природный ковер дикой земляники. Эти земли – часть Национального природного парка «Святые горы».

Экологи говорят, что строить здесь ничего нельзя. Любое вмешательство разрушит единую экосистему, уверена старший научный сотрудник Национального природного парка «Святые горы» Ольга Дьякова.

При застройке нарушится гидрологический режим

«При застройке нарушится гидрологический режим. То есть, это – смещение почв, это где-то подземные воды. Нарушится уровень и так далее. А здесь это все цельная экосистема. Вот этот дуб, этот луг пойменный – это все цельная экосистема. То есть, если вы здесь что-то нарушите, это обязательно отразится на этих дубах. А это единственная в Донецкой области вековая дубрава. Здесь дубы по 200, 300 и по 600 лет», – рассказывает эксперт.

Почему никто не рассматривает строительство новой базы на месте брошенных пансионатов?

Решением областной государственной администрации построить здесь спортивную базу с футбольными полями, легкоатлетическим манежем, бассейном и гостиницей, – всего более 20 гектаров земли, местные жители возмущены. Активист Владимир Рыбалкин говорит, что в городе есть масса заброшенных пансионатов и детских лагерей. Именно там мужчина и предлагает строить новый объект.

«Очень много вторичного рынка в городе Святогорске. Давайте вспомним, что после Советского Союза осталось? Где те крупные пансионаты «Шахтер», «Солнечный», «Артема», «Засядько»? По две тысячи отдыхающих они встречали. В каком они сейчас состоянии? Почему их не ухаживают, почему их не выкупают? У нас 53 пионерских лагеря. Почему никто не рассматривает строительство новой базы на месте брошенных пансионатов?», – возмущается Владимир Рыбалкин.

Общие убытки для экосистемы превысят сто миллионов гривен

На сторону активистов стал местный юрист Роман Пономарев. Раньше он работал природоохранным прокурором. Мужчина легко посчитал возможные убытки, которые нанесет Святогорску строительство возле дубовой рощи.

«По сути это будет порча краснокнижных растений. Есть методика, по которой рассчитываются такие убытки. И вот на ближайших трех с половиной гектарах мы насчитали убытков на 18 миллионов гривен. И вот если этот целостный природный комплекс, то есть луг, который питает под землей корни старинных дубов, уничтожить, то эта сумма увеличтся. Я думаю ,что общие убытки для экосистемы превысят сто миллионов гривен», – предупреждает юрист.

Инициировали строительство спортивной базы в областном управлении физкультуры и спорта. Чиновники говорят, что реализация такого большого проекта – это новые рабочие места для горожан и еще одно туристическое место в городе. Будущую базу обещают сделать открытой для всех горожан и гостей Святогорска, а краснокнижные травы и дубы пересчитают и сберегут.

Мы составим акты с количеством и качеством всех зеленых насаждений в этом месте

«Если на территории будущей стройки будут обнаружены какие-то ценные растения, то мы их внесем в детальный план благоустройства. И они останутся на том же месте. Мы составим акты с количеством и качеством всех зеленых насаждений в этом месте. Кроме того, будущая база будет открытым объектом. Сюда свободно смогут приходить и местные жители, и туристы, чтобы заниматься спортом во всех наших сооружениях», – говорит начальник управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцик.

Строительство новой спортивной базы может обойтись по предварительным прогнозам чиновников в полтора миллиарда гривен. При этом в областном бюджете не хватает денег на замену аварийного трубопровода, подающего воду в несколько крупных городов области. Да и жилье для переселенцев строят на иностранные деньги, потому что своих не хватает. Впрочем, считает, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, развивать спорт тоже надо, тем более что все крупные базы остались на неподконтрольной территории.

Развивать спорт и строить новые спортивные объекты мы будем в любом случае

«Если я буду видеть после обсуждения с общественностью, что строительство этого объекта будет нецелесообразным, во-первых, исходя из его расположения, во-вторых, исходя из приоритетности его реализации, то мы поменяет место строительства. Но развивать спорт и строить новые спортивные объекты мы будем в любом случае», – заявил Павел Кириленко.

Сейчас специалисты занимаются разметкой территории будущего строительства. Чиновники обещают создать комиссию, которая зафиксирует, какие растения и где именно они произрастают. Только после этого начнут создавать проект будущей базы. Строительство первой очереди комплекса, в лучшем случае, может начаться следующем году.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)