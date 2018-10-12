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В Мариуполе развивается новое направление реабилитации в психологии – канистерапия. 11 энтузиастов-кинологов и волонтеров Красного Креста из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей прошли специальные курсы обучения и уже приступили к работе. Четверо из них – в Мариуполе. Инициаторами развития канистерапии в Украине стала Всеукраинская федерация кинологов, мариупольская организация Красного Креста и международная организация GIZ, которая уже много лет сотрудничает с Украиной в гуманитарном направлении.

Держать собаку в доме, в силу разных причин, может позволить себе не каждая семья. Особенно, если в семье есть ребенок с инвалидностью. Пообщаться с животным, получить заряд положительных эмоций, не имея своего питомца, теперь можно в Мариуполе. Психологи, кинологи и их подопечные – собаки-терапевты – на волонтерских началах приступили к работе в двух мариупольских центрах реабилитации для детей с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и различными психологическими расстройствами. Кроме этого, на базе Федерации кинологического спорта проводят занятия и со здоровыми детьми. На каждую из групп такие встречи влияют одинаково положительно, говорит президент федерации Константин Бинковский. Замкнутые дети учатся общению, непоседы – терпению, одни учатся ходить, а другие – разговаривать, и в этом им помогают собаки, говорит Константин.

Все начиналось, как хобби, как увлечение, которое переросло в такую службу, которая востребована

«У нас есть 4 собаки в Мариуполе, 4 собаки в Запорожье и 3 собаки в Харькове. Это те животные, которые получили международную сертификацию, как собаки – терапевты. Все начиналось, как хобби, как увлечение, которое переросло в такую службу, которая на сегодняшний день востребована», – рассказал Константин Бинковский.

В группу по работе с детьми обязательно входит психолог, кинолог и собака. Последние допускаются к работе после жесткого отбора специальной комиссией. Это должны быть самые уравновешенные и спокойные собаки. Порода не имеет значения. Среди четвероногих терапевтов есть лабрадоры и ретриверы, мопсы, спаниели и даже маленькие «йорки». Реакция детей на больших и маленьких собак разная: на одних можно опереться, а других – подержать в руках. Алексей Биринцев, владелец трехлетнего лабрадора по кличке «Крас», говорит, что его питомец в работе с детьми берет на себя роль опекуна, при чем тонко чувствует каждого ребенка.

Когда он работает с детьми, то к каждому у него свой подход. Он терпеливо работает с ребенком

«Когда он работает с детьми, то к каждому у него свой подход. С этим он может прыгать, а с другим лежать, от одного не отходит, а другого тянет и дергает, а порой не слушается. У нас есть упражнение, когда Крас ложится, а на него ложатся дети, полежать или даже поспать. Я замечаю, что с некоторыми детьми он через 2 – 3 минуты уже вскакивает, ему надоело, а с некоторыми поднимет голову, смотрит на меня, как бы спрашивая, «Можно встать?». Говорю ему: «Еще рано», и он лежит, не шелохнется. Я уже наблюдаю, как он терпеливо работает с ребенком», – говорит кинолог.

Мариупольчанка Наталья Кравчук водит своего ребенка на индивидуальные занятия. Ее сын, 16-летний Дмитрий, в добавок к основному заболеванию, панически боится собак. Сейчас у Дмитрия постепенно налаживаются отношения с животными.

Можно настолько тонко все проработать, даже вызвать речь у ребенка с помощью собаки

«Нашей проблемой было убрать этот страх. Если раньше он за меня прятался все время, то сейчас уже даже без меня может пройти мимо собаки. Если она не лает, конечно. Я сама логопед, поэтому знаю, как это работает. Если взять ребенка с нарушением речи, к примеру, который не идет на контакт, то это очень хорошо действует. Здесь можно настолько тонко все проработать, даже вызвать речь у ребенка с помощью собаки. То, что это положительный результат, – однозначно. У нас не то что с каждым годом, с каждым днем детей с особенностями становится все больше и больше, поэтому здесь все методы хороши», – говорит Наталья.

К работающим в Мариуполе собакам – терапевтам скоро добавятся еще семеро, сейчас они заканчивают полугодовое обучение. А в скором времени, говорят в Федерации кинологического спорта, в Мариуполе начнет работать стационарная служба канистерапевтов, с отдельным помещением для этого и постоянными дежурствами. Тогда не придется ждать субботы, чтобы попасть к «любимому терапевту», можно будет заглянуть в график дежурств и прийти в удобное время.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)