(Друкуємо мовою оригіналу)

Матери «осужденного» на 17 лет группировкой «ЛНР» Влада Овчаренко впервые за 13 месяцев разрешили пообщаться с сыном. Встреча прошла в СИЗО, где сейчас находится Владислав, и длилась полчаса. Куда дальше отправят Влада, его мама Виктория Овчаренко точно не знает. Изначально была информация, что его «этапируют» в колонию с особым режимом №60, где содержаться рецидивисты. Но недавно другой «осужденный» по этому «делу» подал «апелляцию» и «этапирование» пока откладывается. Влад Овчаренко и Артем Ахмеров лишены свободы в оккупированном Луганске за то, что сожгли флаг группировки «ЛНР» и фотографировались с сине-желтой символикой. Больше о состоянии Владислава, «судебном процессе» и надеждах на обмен по телефону нам рассказала Виктория Овчаренко.

– Расскажите, когда Вы в последний раз виделись с сыном, где это было?

– 9 ноября нам дали первое краткосрочное свидание. Там 30 минут свидание. До этого нам 13 месяцев не давали пообщаться. Так мы его видели. Прибегали к суду и видели издалека, но свиданий не давали.

– Как он сейчас себя чувствует? Может на что-то жаловался?

Мы с мужем ему сказали, чтобы надеялся. Он есть в обменных списках

– Да нет. Он у нас не из тех, кто будет жаловаться, во-первых. А во-вторых, я уверена, что он больше переживает за наше состояние, поэтому жаловаться не будет. А так вроде бы нормально держится. Настроение, конечно, падало. Он понимал, что ненадолго мы увиделись. Это только свидание. Все равно, мы с мужем ему сказали, чтобы надеялся. Что он есть в обменных списках. И это подтверждено со стороны «ЛНР».

– А где он сейчас?

Нам говорили, что отправят в колонию особого режима №60. Там рецидивисты

– Пока он в СИЗО. А когда и куда будут отправлять, я пока не знаю. Не у кого узнать. Мы пытались спросить у адвоката, но он не знает. Знаю только, что там еще один парень, который по этому же «делу» проходит, он вроде бы подал «апелляцию». И может, пока не будут никуда отправлять. Когда еще не было апелляции, нам говорили, что отправят в колонию особого режима №60. Там рецидивисты. А теперь не знаю.

– Расскажите, как проходил «суд». Был ли у Влада адвокат?

– Адвокат был у него. Но «суд» закрытый. Нас туда не пускали. Мы на «заседания» не попадали. Его «судил» «военный суд». И так как он закрытый, мы даже не знали, что там. То, что мы от адвоката могли узнать, то и знали. И то, адвокат нам сильно много и не говорил.

– А что это за адвокат?

Изначально в «МГБ» нам сказали, что у него будет очень страшная «статья»

– Это их «государственный». Бесплатный адвокат. А тут и смысла нет в платном адвокате. Еще изначально, когда Влад был в «МГБ», они нам сказали, что у него будет очень страшная «статья». Мы с мужем были в шоке. Он что, кого-то ограбил или убил? Нам сказали «нет». Это намного страшнее – то, что он сделал.

– Его обвинили в «госизмене»?

– Да, там «госизмена», и как мне «следователь» в «МГБ» сказала, что он работал на «иностранное государство». Я спросила, на какое государство? На Америку? Нет, Украина.

– Говорят, что на «суде» он не отказался от своей позиции.

Он – гражданин Украины. В чем он должен покаяться?

– Нет, конечно. Просто у него такой характер, что если он считает, что он прав, то он будет отстаивать свою правоту. Нам одна знакомая сказала, что он должен покаяться. В чем? Он же никого не предавал. Он – гражданин Украины. У него паспорт гражданина Украины. В чем он должен покаяться? Если он сфотографировался с украинским флагом в Луганске, так он и родился в украинском Луганске.

– Контактирует ли с Вами кто-то с украинской стороны? Переговорщики или еще кто-то?

– По-моему, весной. В апреле или мае я пыталась позвонить Ирине Владимировне Геращенко. Мы с ней переписывались. Потом звонила от нее ее помощник. И все. Больше ни с кем контактов не было.

– А то, что он – в списках. Откуда информация?

– Из центра освобождения пленных. Они мне звонили, когда эта сторона (группировка «ЛНР» – ред.) подтвердила, что он – в списках. С центром я периодически общаюсь, чтобы узнать какие-то итоги переговоров. Мы живем с надеждой от переговоров к переговорам.

О том, что Владислава Овчаренко «осудили» на 17 лет строго режима 26 октября на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала. По его словам, незаконный суд оккупантов признал парня виновным в «шпионаже» в пользу Украины.

А задержали Влада Овчаренко в ноябре 2016 года после публикации в социальных сетях его фотографий с флагом Украины в центре города и видео, где он с друзьями сжигает флаг группировки «ЛНР».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)