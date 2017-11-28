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Вода хорошего качества и в достаточном количестве – реально ли это для Мариуполя Донецкой области? Решение проблемы водоснабжения города искали еще в советские времена, рассматривались и создавались различные проекты, которые по тем или иным причинам не были реализованы или были «похоронены» в недрах исследовательских институтов того времени. Долгое время Мариуполь снабжался водой из Северского Донца. Но с началом военных действий водовод стал часто подвергаться обстрелам, и летом этого года город вынужден был перейти на единственный источник питьевой воды – Старокрымское водохранилище.

Запасов Старокрымского водохранилища для Мариуполя недостаточно. Оно в совокупности с водой из Северского Донца покрывало только 20% потребности города, а сейчас стало единственным источников питьевой воды.

На общественных слушаниях коммунальное предприятие «Вода Донбасса» представило свой проект: соединить два водохранилища – Старокрымское и Павлопольское. Стоимость строительства 19 километров водовода по проекту превышает 400 миллионов гривен, столько же потребуется для капитального ремонта устаревшего оборудования и строительства дополнительных очистительных сооружений. Противником этого проекта выступил Игорь Казначеев, городской активист, специалист в области водоочистки с 25-летним стажем. Он отметил, что вода в таком случае не будет отвечать санитарным требованиям, ее жесткость останется прежней, а очистка отразится на цене для потребителя. По его мнению, городу нужен другой водовод, даже если его цена будет в несколько раз выше предложенной.

Нужно один раз радикально этот вопрос решить. Вариант только один – прокладка водовода с Каховского водохранилища, то есть подача в Мариуполь днепровской воды. Разовое вложение в этот проект позволит нам получить СанПиНовскую воду

«Южно-Донбасский водовод мы не рассматриваем, потому что нельзя только на него полагаться. Идет война, и не известно, когда это закончится. Нужно один раз радикально этот вопрос решить. Вариант только один – прокладка водовода с Каховского водохранилища, то есть подача в Мариуполь днепровской воды. Это тот проект, который был разработан еще в конце 1970-х и начал реализовываться в 1980-х годах. Он дорогой, но разовое вложение в этот проект позволит нам получить СанПиНовскую воду (СанПиН - санитарные правила и нормы – ред.)», – сказал Игорь Казначеев.

Еже одним из вариантов получения воды для города было названо строительство опреснительной станции на море. Но это считает недопустимым кандидат медицинских наук Сергей Боев.

Морская вода отличается от пресной большим количеством дейтерия и трития. Это тяжелые изотопы водорода. Особенно трития! Отсюда – онкозаболеваемость, отсюда – мертворождаемость. Я как ученый вам говорю

«Я чуть со стула не упал. Морская вода отличается от пресной большим количеством дейтерия и трития. Это тяжелые изотопы водорода. Особенно трития! Он и через кожу проходит. Отсюда – онкозаболеваемость, отсюда – мертворождаемость. Это сведения профессионала. Я как ученый вам говорю», – объяснил Сергей Боев.

Он же выступил противником чрезмерного умягчения воды и не считает воду в городе технической.

«7 – норма (мг-экв/л, показатель жесткости воды согласно санитарных правил и норм – ред.), 10 – разрешение Минздрава. И у нас эта норма практически выдерживается. Чепуха, что это техническая вода. Я ее пью! Мягкая вода – это вред абсолютный. Это называется технический дистиллят. Коста-Рика: жесточайшая вода – ни одного сердечно-сосудистого заболевания. Остров Окинава, кальций коралловый вымывается, тоже ни одного. Там в сто лет старики начинают только жить, на танцы только начинают ходить», – сказал ученый.

Инициатор встречи, координатор организации «Киевский диалог» в Мариуполе и Приазовье Владислав Зайцев считает, что городу нужно иметь несколько источников водоснабжения и не зависеть от внешних факторов.

Нам нужен очистительный завод, который будет использовать наши реки, нам нужен очистительный завод на море и в том числе то, что дает «Вода Донбасса»

«Чем больше источников воды, тем лучше. Если мы говорим о Мариуполе, то нам нужен очистительный завод, который будет использовать наши реки, нам нужен очистительный завод на море и в том числе то, что дает «Вода Донбасса». Как можно большее число источников дает уверенность в том, что, если отключится один из них, город не останется без воды. Насколько я знаю, и у горсовета, и «Воды Донбасса» это пока – идеи. Потому что пока непонятно, где найти деньги. Ни одной, ни другой стороне», – отметил Владислав Зайцев.

Проект по объединению двух водохранилищ и строительству водовода, насосных и фильтровальных станций в целом поддерживают и городские власти. Но видят это несколько по-другому – без «Воды Донбасса». Глава мариупольского «Горводоканала» Геннадий Изюмов предложил передать в пользование громаде Мариуполя водные ресурсы и сказал, что свой план по водоснабжению города организация представит в декабре.

Автономию мариупольского «Горводоканала» от монополиста считает правильной и консультант организации «Киевский диалог» Анна Слободянюк-Монтавон, которая уже более 10 лет изучает опыт Европы в вопросах водообеспечения.

Я сторонник того, чтобы Мариуполь получил автономию и чтобы имел альтернативные источники водоснабжения. Но переход к другим источникам должен произойти разумно

«Я сторонник того, чтобы Мариуполь получил автономию и чтобы имел альтернативные источники водоснабжения. Но переход к другим источникам должен произойти разумно и с учетом потребления воды другими городами. Следует прийти в декабре и послушать, что предлагает Мариуполь. Тем более, они говорят, что предложения есть для всей области», – считает Анна Слободянюк-Монтавон.

А пока власти решают вопрос строительства водовода и ищут источники финансирования, а гигиенисты говорят о пользе жесткой воды, горожане отдают предпочтение воде фильтрованной, считая ее более безопасной, чем вода в кране, хотя и «золотой» по цене.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)