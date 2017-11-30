(Друкуємо мовою оригіналу)

В Миске договорились об обмене заложниками. Правда не по схеме «всех на всех», как когда-то обещали в сентябре 2014-го. Украинская сторона передает 306 человек, а пророссийские боевики – 74. После нового года стоит ожидать второго этапа – «80 на 20». До сих пор официальных данных нет о более чем полусотне украинских заложников в Донецке и Луганске. Украина подает их в списках на обмен, но не получает подтверждения со стороны боевиков.

Одесса стала пятым городом, где волонтерские организации «Берегиня» і «Блакитний птах» вместе с семьей Елены и Владимира Жемчуговых провели благотворительный аукцион в поддержку семей заложников. До этого деньги для родственников и самих заложников собирали в Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

По словам Жемчугова, проект должен напомнить о тех людях, которые находятся в плену боевиков, но у которых нет никакого статуса, о которых мало что известно. Последний обмен заложникам был больше года назад – Россия пытается внести в списки кадровых солдат и офицеров, а параллельно давит на родственников, утверждает бывший заложник луганских боевиков.

Россия давит на нас, ФСБ поднимает нашу. Они хотят провести обмен на своих условиях

«Россия давит на нас, ФСБ поднимает нашу общественность, в том числе матерей пленников-заложников. Будоражит общество, что мол Украина не хочет менять. Они хотят провести обмен на своих условиях», – рассказывает Владимир Жемчугов. Подорвавшись на растяжке, он потерял обе кисти рук, практически ослеп и год просидел в плену.

Бывший заложник верит, что в ближайшее время обмен все-таки состоится – на президента России Владимира Путина надавили, и ему нужно разрядить политическую обстановку.

Всего боевики хотят получить от Украины больше тысячи человек, говорит волонтер и бывшая заключенная Гайде Ризаева. При этом среди них есть и те, кто совершил тяжкое преступление больше десяти лет назад и не имеет отношения к войне на востоке. У волонтера нет информации о том, не способствовало ли организации обмена внесение пленных российских военных в списки.

Здесь нельзя категорично сказать, кто пошел на уступки – наша или та сторона. Обменный процесс – это очень сложная вещь

«Здесь нельзя категорично сказать, кто пошел на уступки – наша или та сторона. Обменный процесс – это очень сложная вещь, в которой есть свои детали, вовремя сказанные слова и сделанные действия. Понятное дело, что россияне всегда пытались доказать, что «их там нет», – утверждает волонтер.

Украина официально заявляет: на территориях, которые контролируют боевики, незаконно удерживается 162 человека, в том числе журналист и три волонтера. Однако пророссийские боевики утверждают, что местонахождение многих из заложников им неизвестно. При этом цифры могут изменяться – люди остаются в списке до тех пор, пока их не отдадут или пока не будет обнаружено тело.

Второй этап обмена заложников представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Виктор Медведчук – после Нового года Украина, по его словам, планирует передать боевикам еще 80 человек и получить 20 заложников. Это вдобавок к обмену «306 на 74».

Боевики подтвердили, что у них есть 94 заложника, которых хочет получить Украина, говорит волонтера Анна Мокроусова из организации «Блакитний птах». Поскольку за 306 своих людей они готовы отдать только 74, Медведчук анонсировал второй этап обмена, говорит она. Это еще и свидетельство того, что Украина будет бороться за всех своих пленных. Их количество уже более-менее известно, но все равно продолжает меняться.

«Подтвержденными все, кого мы просим, быть не могут, потому что о некоторых там ничего не известно. С другой стороны, цифра эта больше, потому что людей продолжают постоянно брать в плен. С другой стороны, цифра и уменьшается, потому что некоторые из тех, кого мы считаем заложниками, уже считаются пропавшими без вести», – рассказывает волонтер. При этом многие из пропавших без вести в этом году были идентифицированы – были найдены тела.

Родственники по обе стороны от линии разграничения продолжают обращаться к ним за помощью, рассказывает волонтер, и говорить о завершении работы еще рано.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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