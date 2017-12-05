(Друкуємо мовою оригіналу)

Жители «серой зоны» часто не знают, что происходит в Украине, в том числе в конфликте на Донбассе, хотя они находятся в эпицентре событий. Что читают, слушают и смотрят люди в «серой зоне»? Как информационный голод влияет на восприятие конфликта? И чем рискуют Украина и Россия, в которых также намеренно ограничивают работу СМИ – блокадой телеканала NewsOne в Киеве и объявлением Радио Свобода «иностранным агентом» в Москве? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали российская журналистка, волонтерка Анна Домбровская и медиаэкспертка и главный редактор сайта «Детектор-медиа» Галина Петренко.

– Анна, Вы – российская журналистка, родились в Твери. Зачем Вы занимаетесь волонтерством, развозите украинские газеты в города и поселки «серой зоны»?

Я снимала документальное видео на востоке Украины, люди часто спрашивали, когда, наконец, восстановят вещание украинских каналов. Получается развозить 19 тысяч газет в неделю, три издания

​Анна Домбровская: Я снимала документальное видео на востоке Украины, люди часто спрашивали, когда, наконец, восстановят вещание украинских каналов. У них был информационный голод, нехватка украинских медиапродуктов. Я решила, что в моих силах развозить хотя бы газеты. Это получалось не сразу, но уже два года этим занимаюсь. Сейчас получается развозить 19 тысяч газет в неделю, три издания: газета «День», «Донбасс.Информ» и областное издание «Вести Донбасса».

– А почему спрашивали именно про украинские СМИ? У некоторых людей на подконтрольной территории Украины существует предубеждение, они не любят месседжи, которые посылают украинские СМИ. Чего людям не хватало?

Анна Домбровская: Я думаю, что людям в принципе интересны любые издания, чем больше, тем лучше. Часто встречаются проукраинские люди, которым не хватает любой политинформации.

– Как Вы себе объясняете то, что Вы оказались по ту сторону конфликта?

Анна Домбровская: Я хотела показывать правду о событиях в Украине. Так получилось, что я снимаю в основном здесь и скорее всего в Россию уже не вернусь.

– Галина, в «серой зоне» люди находятся в информационном голоде. Как это влияет на восприятие конфликта, вообще на мировосприятие людей?

Люди получают информации в разнобой от украинских СМИ, при этом она накладывается на реальную картину, которую они наблюдают. Очень часто это расходится с тем, что о них же пишут из киевских редакций

​Галина Петренко: Это влияет катастрофически. Наша общественная организация летом и осенью провела исследование на неоккупированных территориях Донбасса. Изучали, какие СМИ люди потребляют, как они это делают. Мы увидели достаточно грустную картину. Поскольку украинское государство не дорабатывает свою информационную политику в этом регионе, люди получают информации в разнобой от украинских СМИ, при этом она накладывается на реальную картину, которую они наблюдают. Очень часто это расходится с тем, что о них же пишут из киевских редакций. Отсюда появляется тотальное недоверие, в том числе к украинской власти.

– Галина, стоит ли спорить, переубеждать пророссийских людей на тех территориях? Какой вообще должна быть там информационная политика?

Галина Петренко: Спорить, безусловно, нужно. Как на уровне личностном, так и на уровне государства. Но я могу сказать по своему опыту, что любая попытка переубедить человека в нынешних условиях противоположных позиций наталкивается на сильное отторжение.

– Какой же выход? Там ведь есть люди, которые не исповедуют украинских взглядов. Как и можно ли с ними работать с помощью СМИ?

К выборам 2019 года другие политические силы даже не рассматривают неоккупированные территории востока как свой плацдарм

​Галина Петренко: Тут нужно с каждой аудиторией работать отдельно. Тем, кто придерживается проукраинской политики, украинское государство должно обеспечить более легкий доступ к медиа. А что касается части жителей, которые придерживаются другой позиции, то государству нужно продумать работу государственных органов там. Вся местная власть из тех же людей, что и были. Там не произошло тотальной зачистки, смены лиц и парадигмы. К выборам 2019 года другие политические силы даже не рассматривают неоккупированные территории востока как свой плацдарм.

– Почему?

Галина Петренко: Они считают, что все равно не соберут там много голосов, им лучше сфокусироваться на других регионах, где они соберут много. И они фактически эти территории отдают на откуп бывшим регионалам.

Не хватает какой-то общей государственной руки, которая бы не мыслила конкретно своими выборами, своим местом в парламенте. Чтобы элиты там начали мыслить интересами своей страны, а не партии.

– Анна, что в головах у людей в «серой зоне»? О чем они думают, как видят конфликт, что Вас поражает?

Постепенно отношение людей меняется. И к украинской армии, и к украинским СМИ, и вообще к Украине

​Анна Домбровская: Я езжу уже третий год и могу сказать, что постепенно отношение людей меняется. И к украинской армии, и к украинским СМИ, и вообще к Украине.

Конечно не все, не каждый способен поменять свою точку зрения. Но, по сравнению с 2014-2015 годами, все равно восприятие изменилось.

– Ваш совет жителям Донбасса вообще не смотреть российские СМИ? Полностью выключить – и тогда можно очистить голову?

Анна Домбровская: Лучше вообще не смотреть. Потому что даже в какой-то безобидной передаче будет скрытая пропаганда.

– Галина, как Вы относитесь к блокаде NewsOne? Хотя канал продолжает работать, сотрудники туда ходят, но в России это преподносится как «наступление на свободу слова в Украине».

Галина Петренко: Не хочется обидеть коллег с NewsOne, но эта блокада кажется мне несколько постановочной. Можно ее рассмотреть даже как элемент демократии. То есть, вещатель вещает, все сотрудники могут ходить туда-сюда, и у них просто стоит так называемый митинг перед офисом.

– Нормально ли, что в Украине работают российские СМИ? Где грань в дилемме свободы слова и ограничения в условиях войны?

Невозможно себе представит, что на CNN пришел гость в эфир и сказал: «Вступайте в «Исламское государство»

​Галина Петренко: Невозможно себе представит, что на CNN пришел гость в эфир и сказал: «Вступайте в «Исламское государство». Тем более нельзя себе представить, чтобы акционер этого канала сказал точно так же. Даже в самой демократической стране существуют определенные механизмы, которые не разрешают совсем вредные высказывания.

На самом деле, всем СМИ в Украине давно говорят, что если они не начнут сами себя контролировать, соблюдать этические правила, то рано или поздно их начнут регулировать. Все вменяемые медиа это понимают, а поведение канала NewsOne такое, что может привести к появлению каких-то регулятивных механизмов, которые будут касаться всех.

– Если сравнивать украинские и российские медиарынки? Вот сегодня в России обязали маркировать Радио Свобода «иностранными агентами». Как Вы это прокомментируете? И в чем различие между украинским и российским медиарынком?

Галина Петренко: В Украине есть свобода слова и из-за большого количества собственником медиа есть плюрализм. Но этот рынок у нас диковатый.

Например, я общалась с представителем французского регулятора телерадиовещания. У них есть норма, что один человек не может владеть более чем 50% телерадиокомпании, если она покрывает больше 8% аудитории. Во всей Европе и Штатах считается, что большое количество собственников медиа – это хорошо. Потому что обеспечивается плюрализм мнений.

Что касается событий с Радио Свобода, здесь невозможно проводить параллели с тем, что делает Россия, маркируя СМИ и то, что происходит в Украине. В Украине мы говорим, что действия NewsOne могут привести к изменениям правил игры для всех медиа, но они будут принадлежать разным людям и будут высказывать разную точку зрения. А в России происходит именно выборочная травля определенных медиа, которые не подходят по редакционной политике.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)