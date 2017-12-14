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В Луганской области незаконные угольные выработки – «копанки» – начали появляться в районах, где их никогда до этого не было. Если раньше они были практически только на территории, которая сейчас оккупирована группировкой «ЛНР», то в этом году уже три «копанки» обнаружили в подконтрольных правительству районах. Две из них появились буквально несколько месяцев назад возле Лисичанска.

​Одну из «копанок» на выезде из Лисичанска 9 декабря обнаружили бойцы спецподразделения «Фантом» Государственной фискальной службы. Там работало семь человек. Один охранник, а также шесть водителей экскаваторов и самосвалов. Карьерным способом они добывали уголь, грузили на машины и отвозили на железнодорожную станцию «Лоскутовка». Фискалы вызвали оперативную группу полиции для оформления дела. По словам бойца спецподразделения «Фантом» с позывным «Хаммер», это – уже вторая «копанка» обнаруженная за последнее время в этом районе.

Ранее, такая же «копанка» находилась вблизи поселка Мирная Долина. И вот недавно они переместились в сторону Лисичанска

«Ранее, такая же, только меньше «копанка», если так можно говорить, потому что это – реально карьер, находилась вблизи поселка Мирная Долина. Там также была задокументирована преступная деятельность людей. И вот недавно они переместились буквально метров на 800-1000 в сторону Лисичанска», – рассказала боец с позывным «Хаммер».

Сейчас Попаснянский отдел полиции ведет досудебное расследование по этому факту. Об этом рассказала спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова. По ее словам, пока что никому о подозрении не сообщено. А материалы отправлены на экспертизу.

Изъято вещество черного цвета, которое, по предварительным данным, является угольной продукцией

«Дополнительным осмотром места происшествия установлено и изъято вещество черного цвета, которое, по предварительным данным, является угольной продукцией. Сейчас образцы отправлены на экспертизу. Продолжается расследование. О дальнейших результатах будет сообщено дополнительно», – рассказала Анна Зыкова.

Раньше на территориях Луганской области, которые сейчас подконтрольны Украине, «копанок» не было. Об этом рассказал советник главы областной администрации Виталий Шведов. По его словам, «копанки» были в южных районах региона, которые сейчас оккупированы. Там есть уголь марки «антрацит», который пользовался популярностью. В этом же районе области есть только уголь марки «г», который уступает «антрациту». Однако сейчас цены выросли даже на эту марку, считает Виталий Шведов.

Цены на уголь растут, поэтому «копанки» появляются даже там, где их не было – Виталий Шведов.

Сейчас уголь стоит порядка 3 тысяч. Раньше такая стоимость была только по «антрациту», а сейчас марка «г» стоит столько

«Раз растет спрос, то должно быть предложение. Выросла цена. Сейчас уголь стоит порядка 3 тысяч. Раньше такая стоимость была только по «антрациту», а сейчас марка «г» стоит столько. Соответственно, люди, ищущие легких денег, находят пласты и пытаются разрабатывать», – рассказал Виталий Шведов.

По словам Виталия Шведова, в этом году уже было обнаружено три «копанки» на подконтрольной правительству территории. И если правоохранители не смогут жестко ответить на факты незаконной разработки недр, то количество «копанок» будет только увеличиваться. Так как в районе Лисичанска есть порядка восьми пластов угля, которые находятся близко к поверхности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)