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В группировке «ДНР» заявляют, что добыча угля на подконтрольной ей территории – растет. Но куда его реализует? Частично уголь сжигают на ТЭС (поэтому с отоплением на оккупированной территории все в порядке). Частично – вывозят в Россию, называя это успешной кооперацией. Однако, последняя покупает уголь с неподконтрольных территорий по бросовым (заниженным) ценам, а потом перепродает, в том числе, и в Украину, но уже по мировым, считают эксперты.

В группировке «ДНР» заявляет, что на шахтах объединения «Торезантрацит» в этом году уже добыли 2 миллиона тонн угля. Это даже немного больше, чем тот запас, с которым вся Украина входит в зиму. Даже если эта цифра правдива хотя бы на половину, такое количество угля группировке «ДНР» некуда девать. Коммунальное отопление и две ТЭС – вот и все потребители боевиков. Единственный путь – вывоз в Россию, считает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

Реализация большей части добытого угля российским посредникам происходит за бесценок, по $30-35, при себестоимости его добычи $67 за тонну

«Увеличение угольного экспорта в РФ преподносится главарями «ЛДНР» как результат успешной кооперации «ДНР» и «ЛНР» с РФ, но финансовая отдача такого сотрудничества значительно ниже по сравнению с украинскими потребителями. Причина в том, что реализация большей части добытого угля российским посредникам происходит за бесценок, по $30-35, при себестоимости его добычи $67 за тонну», – пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Россия продает уголь из «ДНР» третьим странам – эксперт

Россия полностью обеспечена собственным дешевым углем, добытым открытым способом в карьерах Кузбаса, считает эксперт аналитического центра «DiXi group» Роман Ницович. Скорее всего, уголь, завезенный по бросовым ценам с неподконтрольной части Украины, Россия перепродает третьим странам.

Уголь, который в Россию попадает с оккупированных территорий, россияне отправляют на экспорт. Были сообщения, что и турецкие, и польские компании его покупают

«В России нет дефицита угля, более того, они нарастили добычу в прошлом году. Просто тот уголь, который в Россию попадает с оккупированных территорий, россияне отправляют на экспорт. Были сообщения, что и турецкие, и польские компании его покупают. Этот уголь потом поставляется через российские порты в Черном или Азовском море на экспорт», – говорит Роман Ницович

При цене $30-35 за тонну денег не хватит даже на выплату зарплаты шахтерам в «ДНР» – Тымчук

Часть вывезенного в Россию угля попадает в Украину, считает эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко, поскольку до сих пор половину необходимого антрацита Украина закупает в России.

Скорее всего, через Россию в Украину уголь, вывезенный из АТО, попадает, потому что мы много импортируем из России. Это, в основном, ДТЭК и «Донбасэнерго

«Скорее всего, через Россию в Украину уголь, вывезенный из АТО, попадает, потому что мы много импортируем из России. Это, в основном, ДТЭК и «Донбасэнерго» – туда поставляется уголь из России. Скорее всего, часть этого угля – из оккупированных территорий. Насколько я знаю, в Ростовской области у Ахметова у ДТЭК есть две шахты, через них идет уголь и, скорее всего, через них перекупается «ДНРовский» уголь. Я допускаю, что часть угля через Россию перепродается», – говорит Сергей Дьяченко.

С началом блокады ДТЕК заявил о прекращении добычи угля на неподконтрольной территории, но компания официально импортирует уголь из России.

В России потребление угля будет падать, а добыча расти. До 2021 года ожидается закрытие угольных энергоблоков Новочеркасской ГРЭС, которая является единственным потребителем угля на юге России, говорит военный эксперт Дмитрий Тымчук. По его мнению, «ДНР» не стоит надеяться на выгоду от вывоза угля. Россия будет покупать у боевиков все меньше, причем по цене $30-35 за тонну. Денег не хватит даже на выплату зарплаты шахтерам, считает военный аналитик.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)