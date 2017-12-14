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15 Грудень 2017, Київ 00:14
Політика

Оккупант или наемник – прокурор АТО не признает пленного россиянина Агеева как военного России

Виктор Агеев (cправа)

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области судят гражданина России Виктора Агеева. Его захватили в плен летом этого года. Украинские военные и волонтеры утверждают, что Агеев – кадровый боец российской армии и приводят свои доказательства. Однако в обвинительном акте украинской прокуратуры Агеев фигурирует как частное лицо.

Новоайдар, Луганская область. В зал суда заводят россиянина Виктора Агеева и еще двух украинцев – это житель Алчевска Богдан Венгер и северодончанин Даниил Гладков. Их в составе разведывательно-диверсионной группы (РДГ) захвати в плен летом этого года бойцы 93-й бригады ВСУ. 24 июня РДГ боевиков выдвинулась в расположение бригады. Двоих из шести уничтожили, четверых взяли в плен. Среди них был россиянин Виктор Агеев, группа была вооружена российским оружием. Украинские военные были уверены, что они захватили профессиональных военных России.

Алексей Мохорт
Алексей Мохорт

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Подсудимых обвиняют в создании террористической группы или террористической организации. Но прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт заявляет, что Виктор Агеев проходит по делу не как кадровый военный российской армии, а как просто гражданин России.

Агеев не дал показаний, что он военнослужащий российской армии. Других доказательств не получено
Алексей Мохорт

«В ходе досудебного расследования Агеев не дал показаний о том, что он действующий военнослужащий российской армии. Других доказательств о его пребывании на службе не получено», – заявил Алексей Мохорт.

Я служил в российской армии, устроился в «народную милицию» «ЛНР» – Агеев

Когда Агеев попал в плен, на первом допросе он признался, он – российский военный. Однако теперь от своих слов отказывается. Журналист «Донбасс.Реалии» пообщался с подозреваемым в зале суда:

– Вы – кадровый российский военный?

– Нет.

– Но раньше вы говорили другое.

– Ну я служил в российской армии по контракту, но я устроился в «народную милицию» «ЛНР».

– А каким образом вы туда устроились?

– Без комментариев.

– А на Донбассе есть кадровые российские военные?

– Я не видел.

Виктор Агеев
Виктор Агеев

Адвокат посоветовал клиенту не признавать вину. А то, что в первые дни своего взятия в плен Агеев называл себя военнослужащим России, ничего не значит, говорит адвокат.

Виктор Чевгуз
Виктор Чевгуз

Я – хозяин своего слова, сегодня даю его, завтра нет!
Виктор Чевгуз

«Я – хозяин своего слова, сегодня даю его, завтра нет! В обвинительном акте указано, что Агеев нашел по телефону нужного человека, заключил с ним «контракт», приехал в Украину – то есть он действовал как физическое лицо. В данном случае он не является военнослужащим российской армии, согласно обвинительного заключения», – считает адвокат Виктора Агеева Виктор Чевгуз.

Спецслужбы России заметали следы Агеева в соцсетях – InformNapalm

В апреле 2017 года в комментариях к одной из своих фотографий в соцсети в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос, подписал ли он контракт, утвердительно: «Да». Кроме этого, есть достаточно доказательств того, что Агеев – российский военный, считает спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Мы полностью доказали причастность Агеева к российской армии, его коллег, его оружие российского производства
Михаил Макарук

«Мы полностью доказали причастность Агеева к своему военному подразделению в российской армии, идентифицировали его коллег, его оружие российского производства. Военные доказали его причастность, был проделан большой пласт работы. Однако прокуратура все проигнорировала», – сообщил Михаил Макарук.

Мать Агеева признала, что ее сын служит по контракту в России

Даже мать Виктора Агеева в интервью российской службе BBC признала, что 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом службы сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Но Министерство обороны России, заявило, что Агеев якобы был уволен в 2016 году и не является кадровым военнослужащим.

Мой сын изъявил желание служить по контракту. И вот с мая от него нет никаких известий
Светлана Агеева

«Мой сын, отслужив срочную службу, изъявил желание служить по контракту. И вот в марте он уехал, сказав, что едет по контракту. И вот с мая от него нет никаких известий», – говорит мать ефрейтора Агеева в своем обращении к Путину и Лаврову.

Если вина подсудимых будет доказана, то их ждёт лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Следующее заседание суда состоится 18 декабря.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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