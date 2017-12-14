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В Луганской области судят гражданина России Виктора Агеева. Его захватили в плен летом этого года. Украинские военные и волонтеры утверждают, что Агеев – кадровый боец российской армии и приводят свои доказательства. Однако в обвинительном акте украинской прокуратуры Агеев фигурирует как частное лицо.
Новоайдар, Луганская область. В зал суда заводят россиянина Виктора Агеева и еще двух украинцев – это житель Алчевска Богдан Венгер и северодончанин Даниил Гладков. Их в составе разведывательно-диверсионной группы (РДГ) захвати в плен летом этого года бойцы 93-й бригады ВСУ. 24 июня РДГ боевиков выдвинулась в расположение бригады. Двоих из шести уничтожили, четверых взяли в плен. Среди них был россиянин Виктор Агеев, группа была вооружена российским оружием. Украинские военные были уверены, что они захватили профессиональных военных России.
Прокурор зачитал обвинительное заключение. Подсудимых обвиняют в создании террористической группы или террористической организации. Но прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт заявляет, что Виктор Агеев проходит по делу не как кадровый военный российской армии, а как просто гражданин России.
Агеев не дал показаний, что он военнослужащий российской армии. Других доказательств не полученоАлексей Мохорт
«В ходе досудебного расследования Агеев не дал показаний о том, что он действующий военнослужащий российской армии. Других доказательств о его пребывании на службе не получено», – заявил Алексей Мохорт.
Я служил в российской армии, устроился в «народную милицию» «ЛНР» – Агеев
Когда Агеев попал в плен, на первом допросе он признался, он – российский военный. Однако теперь от своих слов отказывается. Журналист «Донбасс.Реалии» пообщался с подозреваемым в зале суда:
– Вы – кадровый российский военный?
– Нет.
– Но раньше вы говорили другое.
– Ну я служил в российской армии по контракту, но я устроился в «народную милицию» «ЛНР».
– А каким образом вы туда устроились?
– Без комментариев.
– А на Донбассе есть кадровые российские военные?
– Я не видел.
Адвокат посоветовал клиенту не признавать вину. А то, что в первые дни своего взятия в плен Агеев называл себя военнослужащим России, ничего не значит, говорит адвокат.
Я – хозяин своего слова, сегодня даю его, завтра нет!Виктор Чевгуз
«Я – хозяин своего слова, сегодня даю его, завтра нет! В обвинительном акте указано, что Агеев нашел по телефону нужного человека, заключил с ним «контракт», приехал в Украину – то есть он действовал как физическое лицо. В данном случае он не является военнослужащим российской армии, согласно обвинительного заключения», – считает адвокат Виктора Агеева Виктор Чевгуз.
Спецслужбы России заметали следы Агеева в соцсетях – InformNapalm
В апреле 2017 года в комментариях к одной из своих фотографий в соцсети в форме и с оружием в руках Агеев ответил своему товарищу на вопрос, подписал ли он контракт, утвердительно: «Да». Кроме этого, есть достаточно доказательств того, что Агеев – российский военный, считает спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
Мы полностью доказали причастность Агеева к российской армии, его коллег, его оружие российского производстваМихаил Макарук
«Мы полностью доказали причастность Агеева к своему военному подразделению в российской армии, идентифицировали его коллег, его оружие российского производства. Военные доказали его причастность, был проделан большой пласт работы. Однако прокуратура все проигнорировала», – сообщил Михаил Макарук.
Мать Агеева признала, что ее сын служит по контракту в России
Даже мать Виктора Агеева в интервью российской службе BBC признала, что 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом службы сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Но Министерство обороны России, заявило, что Агеев якобы был уволен в 2016 году и не является кадровым военнослужащим.
Мой сын изъявил желание служить по контракту. И вот с мая от него нет никаких известийСветлана Агеева
«Мой сын, отслужив срочную службу, изъявил желание служить по контракту. И вот в марте он уехал, сказав, что едет по контракту. И вот с мая от него нет никаких известий», – говорит мать ефрейтора Агеева в своем обращении к Путину и Лаврову.
Если вина подсудимых будет доказана, то их ждёт лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Следующее заседание суда состоится 18 декабря.
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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