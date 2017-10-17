СБУ заявляє, що передала в суд справу російського військового Агеєва

Слідчі Служби безпеки України направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно російського військовослужбовця Віктора Агеєва і двох бойовиків угруповання «ЛНР», повідомляє прес-служба СБУ.

«Слідство встановило, що військовослужбовець збройних сил Росії з березня 2017 року приєднався до терористичних формувань, де виконував функції кулеметника окремої «розвідувальної роти». Двоє його спільників, мешканці Алчевська й Сєверодонецька з 2014 року перебували у складі бандформувань Дрьомова і так званого «козачого полку імені Платова», – йдеться в повідомленні.

Їх обвинувачують за статтями «створення терористичної групи чи терористичної організації» і «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами». Санкції статей передбачають покарання строком від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий в полон українськими військовими в Луганській області 24 червня разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований в травні 2016 року. Влада України звинувачує Агеєва в тероризмі.