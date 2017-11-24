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Вины не признаёт и надеется на обмен. В Луганской области начался судебный процесс над россиянином Виктором Агеевым, которого летом этого года взяли в плен украинские военнослужащие. Вместе с ним на лавке подсудимых двое граждан Украины, пленённых вместе с Агеевым. Первое заседание продлилось недолго, так как не явился адвокат одного из подсудимых. Но некоторые детали дела стали известны.

Гражданин России Виктор Агеев попал в плен 24 июня этого года в районе села Желобок Луганской области. Вместе с ним украинскими военными были пленены и трое граждан Украины, которые воевали на стороне группировки «ЛНР». Сегодня на лавке подсудимых трое – россиянин Агеев, а также житель Алчевска Богдан Венгер и северодончанин Даниил Гладков. Четвёртый пленённый, северодончанин Андрей Стоянов, ранее пошёл на сделку со следствием и признал свою вину. Его уже осудили на 6 лет. Остальные, в том числе Агеев, на сделку не пошли, и теперь их вину нужно будет доказывать военной прокуратуре.

Виктор Агеев на протяжении всего заседания сидел в капюшоне. Однако с журналистами немного пообщался. По его словам, чувствует себя он нормально, но давно не общался с мамой. На вопрос, приехал ли бы он на Донбасс, если бы знал о последствиях, ответил уклончиво. А сейчас он надеется на обмен.

«Да вообще только на обмен и надеюсь», – заявил Агеев, отвечая на вопросы журналистов.

Первое заседание продлилось недолго. Не явился адвокат одного из подсудимых, и слушание перенесли. Представитель военной прокуратуры даже не смог зачитать обвинительный акт.

Однако известно, что в документе Виктор Агеев обозначен не как кадровый военный российской армии, а как просто гражданин России.

Всего в деле 7 томов. Также заявлено 6 свидетелей – все они военнослужащие. Об этом рассказал прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт. Подсудимых же обвиняют в создании террористической группы или террористической организации.

«Агеев, как и остальные обвиняемые, обвиняются в том, что они стали участниками террористической организации «ЛНР». С оружием проходили службу в соответствующих структурных подразделениях. В частности, «народная милиция ЛНР». И с оружием были задержаны во время выполнения боевых задач», – рассказал Алексей Мохорт.

Мои подзащитные вину не признают – адвокат Агеева Виталий Воронко

Защищает Виктора Агеева и ещё одного из подсудимых «бесплатный» адвокат, предоставленный государством, Виталий Воронко. По его словам, подзащитные свою вину не признают, и сторона защиты готовится выстраивать стратегию на судебный процесс.

«В принципе, сторона защиты уже имеет какие-то наработки для защиты. Окончательно будем определяться, уже когда будет зачитано обвинительное заключение и какую позицию займут сами обвиняемые», – рассказал Виталий Воронко.

Если вина подсудимых будет доказана, то их ждёт лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Продолжится заседание суда по этому делу 13 декабря.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)