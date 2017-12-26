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Жители оккупированных территорий Донбасса выключены из полноценного информационного пространства Украины, констатируют в аналитическом центре «Фабрика мысли «Донбасс». Украинский теле- и радиосигнал до сих пор полностью не покрывает такие крупные города, как Донецк, Макеевка, Горловка. К тому же, рейтинг украинских новостей низок как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории. Эти пустоты заполняет российская пропаганда.

На протяжении свыше трех лет, с начала войны на Донбассе, в зоне АТО увеличилась аудитория украинских СМИ. На 32% возросло количество зрителей аналогового, на 9% – спутникового телевидения. Радиослушателей стало на 44% больше. Такие данные привела госкомиссия по вопросам телерадиовещания. Однако, до сих пор Украина не имеет полноценного информационного присутствия на неподконтрольной части Донбасса, констатируют эксперты аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс».

Телевышку в Донецке нужно уничтожить – советник министра информполитики

Российские СМИ полностью доминируют в оккупированном Донбассе, они постоянно дискредитируют Украину. Пропаганда Кремля пытается сформировать понятие «гражданин Донбасса» и разорвать связи людей с основной территорией Украины. Качество вещания каналов боевиков, даже на подконтрольном Донбассе лучше, чем украинского ТВ. Причина в том, что в Донецке расположена вторая в Украине по размерам и мощности телевышка, считает советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко. По его мнению, эту вышку необходимо уничтожить.

Мы должны просто физически уничтожить Донецкую телевышку. Защитить наших граждан от вражеского сигнала

«На самом деле, мы должны нивелировать сигнал, просто физически уничтожить Донецкую телевышку по улице Пехотная-4. Мы не видим другого способа, как защитить наших граждан от вражеского сигнала. Донецкая телевышка вещает в режиме Т-2 до востока Днепропетровской и Запорожской областей, а также до Харьковской области», – считает Дмитрий Ткаченко

ТВ и радиосигнал в АТО можно транслировать с аэростатов – «Фабрика мысли «Донбасс»

В Украине восстановлена телевышка на горе Карачун в Донецкой области. В августе 2017 года запущена вышка в Новобахмутке, ее сигнал добивает до Луганска. В Донецкой области в 2018 году планируют построить вышку в районе Покровска, чтобы покрывать Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. Однако, есть более дешевые и быстрые способы как покрыть сигналом всю зону АТО – это передатчики на аэростатах, считает эксперт аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс» Юлия Каплан. Стоимость аэростата, в зависимости от размера и мощности передатчика, от ста тысяч до трех миллионов долларов. Это примерно в 20 раз дешевле, чем вышка, которая может обеспечить такой же сигнал.

Сигнал с передатчика на аэростате может распространяться на всю неподконтрольную территорию. Это дешевле, чем строить телевышки

«Сила сигнала, который будет ретранслироваться с передатчика на аэроплатформе, может быть больше, чем частоты Донецкой телевышки. Поэтому сигнал с передатчика на аэростате может распространяться на всю неподконтрольную территорию. В зависимости от мощности передатчика и от высоты, на которую он поднят, площадь покрытия может быть настолько большой, чтобы покрыть все неподконтрольные территории. Это намного дешевле и быстрее, чем строить обычные телевышки», – отмечает Юлия Каплан

Показывать жителям АТО успехи Украины, а не дрязги и скандалы – «Детектор медиа»

Даже если обеспечить жителей АТО теле- и радиосигналом, это не решит всех информационных проблем. Ведь у людей нет интереса и доверия к украинским СМИ, считает программный директор общественной организации «Детектор медиа» Роман Шутов.

Людям в АТО нужно увидеть свет в конце туннеля, истории успеха. К сожалению, наши СМИ дают им наши политические дрязги, коррупционные скандалы

«Люди на востоке Украины устали от негатива. Этим людям в АТО нужно увидеть свет в конце туннеля. Им необходимы истории успеха, что хоть что-то в Украине изменилось к лучшему. Что в какой-то громаде люди добились позитивных изменений. Людям на востоке Украины нужно знать: первое – как им жить в этой ситуации; второе – что им ожидать от собственного правительства; третье – что у них будет завтра. К сожалению, наши СМИ дают им наши политические дрязги, коррупционные скандалы» – заявил Роман Шутов

Социальные сети, интернет, пресса в серой зоне – все эти способы донесения информации очень эффективны и имеют высокий уровень доверия, считают эксперты. Однако, до сих пор, в Украине нет системной программы, как их использовать в информационной реинтеграции Донбасса.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)