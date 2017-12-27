(Друкуємо мовою оригіналу)

21-летний луганчанин Владислав Овчаренко – среди освобожденных из плена боевиков 74-х украинцев. Представителя ультрас «Зари» в группировке «ЛНР» «осудили» на 17 лет за «шпионаж в пользу Украины». Позже его внесли в списки на обмен, и теперь он уже находится на подконтрольной Украине территории. Радио Донбасс.Реалии больше года следили за судьбой Владислава. Сегодня удалось поговорить с его мамой Витой Овчаренко.

– Виделись ли Вы уже с сыном?

– Нет, мы не виделись. Мы сейчас в Луганске находимся.

Он сказал, что все – «вже на Батьківщині»

– А хоть связывались? Может по телефону?

​– Да! По телефону. Он позвонил с телефона Ирины Геращенко. Разговаривали с ним и с Ириной. Разговаривали совсем немножко. Мы же понимаем, что их там много. Он сказал, что все – «вже на Батьківщині».

– А что будет дальше, Вам говорили?

– У Влада много друзей в Украине. Они нам сказали, чтобы мы не переживали. Его встретят и все вопросы решат, пока мы будем добираться. Очень хотим увидеться. Такой к новому году сюрприз! А так вроде бы в больницу должны освобожденных отправить на обследование. А в январе они будут проходить реабилитацию. Психологи с ними работать будут.

Мы будто пережили второе рождение Влада – Вита Овчаренко

– Поделитесь Вашими чувствами. Что ощутили, когда узнали об освобождении сына?

Я не обнимала его 14 с половиной месяцев

​– Описать ощущения нереально. Как сказал мой муж, первый раз он радовался и был так счастлив, когда Влад родился, а сейчас все как второе рождение. По-моему, муж сейчас счастлив еще сильнее, чем в первый раз. И я, естественно, также. Мы очень хотим его увидеть! Я не обнимала его 14 с половиной месяцев. Я хочу его обнять и расцеловать. Он же у нас единственный ребенок! И любимый до беспамятства!

О том, что Владислава Овчаренко «осудили» на 17 лет строго режима 26 октября на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала. По его словам, незаконный «суд» оккупантов признал парня «виновным» в «шпионаже в пользу Украины».

А задержали Влада Овчаренко в ноябре 2016 года после публикации в социальных сетях его фотографий с флагом Украины в центре оккупированного города и видео, где он с друзьями сжигает флаг группировки «ЛНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)