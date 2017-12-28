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После обмена пленными между Украиной и группировками «ДНР» и «ЛНР» начали появляться новые свидетельства пыток. И если раньше о пытках по обе стороны линии разграничения, в основном, говорили правозащитники в своих отчётах, то сейчас – черед свидетельств от самих бывших пленных. Однако оценить всю картину до конца невозможно, говорят правозащитники, так как многих замучили до смерти, и сведений об этих людях почти нет.

«Постоянно технический пресс и контроль. За всё тебя «крепят». За иголку с ниткой, за то, что плюнул не так, сказал не так», – это слова бывшего задержанного, который после обмена вернулся в группировку «ДНР», которые цитируют в программе «60 минут» на канале «Россия-1». Российские СМИ активно тиражируют заявления о жестокости украинских силовиков.

Вывозили в лес, могилу сам себе копал

«Везде издевательства. Я сидел у СБУшника «на подвале» почти две недели. Вывозили в лес, могилу сам себе копал. Заставляли, чтобы подписал (признание – ред.)», – рассказывает один из обменянных.

«Я в 14-м году ехал по этапу, со мной пацанёнок ехал 18-летний. Ему «Айдаровцы» гвоздём «ЛНР» на спине выцарапали», – рассказал ещё один вернувшийся на оккупированную территорию заключенный.

Украинские правозащитники говорят о том, что жестокое обращения со стороны силовиков, охранявших задержанных на подконтрольной территории, действительно имеет место. Однако, масштаб их не сравним с жестокостью на стороне российских гибридных сил.

Около 80 процентов военнопленных подвергались пыткам, и примерно 50 процентов цивильных заложников

«Исследования, которые проводили правозащитные группы, показывают, что около 80 процентов военнопленных подвергались пыткам, и примерно 50 процентов цивильных заложников», – говорит правозащитник Евгений Захаров.

В свою очередь, освобождённые из плена боевиков рассказывают о пытках со стороны «силовиков» группировок «ЛДНР»: в тюрьмах их били, не давали спать и часто «бросали» в подвал со своими идеологическими противниками. Людей заставляли рыть окопы, оставляли на морозе без одежды, били током, чтобы выбить признания, ломали конечности, выбивали зубы и применяли сексуальное насилие, об этом в свой первый день на свободе рассказали Радио Донбасс.Реалии бывшие узники, которые сейчас проходят обследование в клинике. Об ужасах они отказываются рассказывать на камеры.

Говорят, что в группировке «ДНР» даже есть осужденные за жестокость по отношению к пленным боевики: в частности, в тюрьме оказался офицер одной из «зон» на оккупированной территории. По словам освобожденных, до сих пор существует и так называемый «подвал» в захваченном бывшем фонде «Изоляция» – там и сейчас держат людей.

Когда только задержали, то начали избивать, пытать электродами. Пытали «тапикой» – это полевой телефон, подключали провода, на пальцы накручивали – очень сильно бьёт током

Вот что рассказал бывший пленный, военный Иван Тиренко: «У меня в двух местах шестое ребро было сломано. Сотрясения были, нервы не в порядке... Плен. Когда только задержали, то начали избивать, пытать электродами. Пытали «тапикой» – это полевой телефон, подключали провода, на пальцы накручивали – очень сильно бьёт током», – рассказал освобождённый военный.

Религиовед Игорь Козловский пробыл в плену группировки «ДНР» два года, он отмечает, что в заключении к людям относятся по-разному.

«В разных ситуациях было по-разному. В подвалах одна ситуация, на СИЗО другая, в колонии третья», – отмечает он.

Осенью в Генеральной прокуратуре Украины заявляли о зафиксированных 600 фактах пыток, среди которых снятие кожи и распятие. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что точных цифр нет, так как о многих пытках узнать уже не удастся – людей замучили до смерти. Об этом рассказал правозащитник Евгений Захаров из Харьковской правозащитной группы.

Если у людей была какая-то символика на теле, к примеру тризуб – за это могли и убить

«Тут большое значение имеет то, откуда были военнопленные, из каких областей. Те, кто был из западных областей, у того было больше шансов стать жертвами пыток. Если у людей была какая-то символика на теле, к примеру тризуб – за это могли и убить. Одному пленному отрубили руку за то, что там был тризуб», – рассказывает Захаров.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)