Vodafone і конфіскація пенсій: про що говорили у соцмережах непідконтрольного Донбасу

Як зустріли бойовиків у Донецьку, скандал з мобільним оператором і повернення виданої пенсії. Що обговорюють, про що сперечаються і чого бояться звичайні жителі окупованих територій – у новій рубриці програми Донбас.Реалії.

Ризик залишитися без мобільного зв’язку, доля звільнених бойовиків і загрози угруповання «ЛНР» відібрати вже видані пенсії – на початку року це найбільш обговорювані теми у соціальних мережах українців, що живуть на непідконтрольній Києву території.

9 січня мобільний оператор «Vodafone Україна» примусово перевів усіх абонентів окупованого Донбасу на єдиний пакет «Смартфон стандартний». Новий тариф для багатьох користувачів виявився занадто дорогим і невигідним: 3 гривні на день.

«Щомісяця 90 гривень платити з нашої пенсії – це круто!» – обурюється житель Луганщини.

Примусовою зміною тарифу активно обурилися і в соціальних мережах.

«Ви знущаєтеся? Я в Києві плачу 75 гривень і отримую безлімітний інтернет та безлімітні дзвінки на «Vodafone», 100 хвилин на інших… А ви пропонуєте платити жителям Донбасу за гірший тариф 90 гривень на місяць!» – обговорюють нововведення користувачі Facebook.

У «Vodafone» пояснили: працівники компанії не можуть підібратися до власних вишок. Саме через це умови тарифу такі дорогі. Більш того, нещодавно через аварію зв’язок у Донецьку і Луганську зник узагалі.

Зв’язок від «Vodafone» залишається єдиним способом для жителів окупованого Донбасу зателефонувати друзям і родичам по інший бік лінії фронту. Місцеві мобільні оператори «Лугаком» і «Фенікс» не мають покриття за межами непідконтрольних Києву районів. Тому з новими мобільними тарифами довелося змиритися, кажуть мешканці окупованої частини Донбасу.

Якби з «Лугакому» можна було дзвонити «в Україну», не питання – перейшла б. А так…

«Виходу іншого немає. Тому що якби з «Лугакому» можна було дзвонити «в Україну» (тобто на підконтрольну офіційному Києву територію держави – ред.), не питання – перейшла б. А так…» – зітхає жителька Луганська.

«У нас працівники заводу «Луганськтепловоз» і зарплатна картка прив’язані до МТС-зв’язку», – додає луганчанин.

Звільнені бойовики

В кінці грудня Україна зустрічала звільнених заручників. Натомість 233 людини вирушили на окуповану територію. Але як героїв зустріли не всіх. Подекуди сумнівались у тому, чи були тортури.

«Незважаючи на тортури і жорстоке поводження, герой має гарний вигляд», – пише користувач «Живого журналу» під ніком k_k_kloun.

Окрім того, одного з переданих українською стороною людей, Максима Гармаша, якого під час обміну перевезли до окупованого Донбасу, згідно з інформацією у соцмережах, відразу кинули у «центральний підвал МДБ».

«Його по-звірячому побили… Він перебуває у важкому стані. З нього вибивають свідчення проти самого себе, щоб він підписав, що співпрацює з СБУ», – пишуть у соцмережах.

«​Пенсійний фонд ЛНР»: надміру виплачені суми пенсій мають бути повернені

Тим часом у Луганську так званий «Пенсійний фонд ЛНР» вирішив вилучити у населення «надміру виплачені суми пенсій» і відібрати вже видані гроші у пенсіонерів, які працюють.

«Розміри зарплат і пенсій такі в «ЛНР», що адміністрації міста незрозуміло, для чого людям і зарплата, і пенсія. Жах які великі гроші? – обурюються у соцмережах.

Шапки-кубанки: як у членів політбюро

У групі «Військова барахолка» у мережі «Вконтакте» пропонують шапки-кубанки. Шиють їх у Стаханові, колишній твердині бойовика Павла Дрьомова. «Казацьку» шапку можна купити за 700 рублів – це близько 300 гривень. Головні убори виготовляють з натурального каракуля, як колись для членів політбюро.

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