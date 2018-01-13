Радіо Свобода Daily: організація «Радомир» і УПЦ (МП). Що спільного?

«Радомир» і УПЦ (МП). Що спільного?

Служба безпеки України повідомила, що вилучила зброю під час обшуку у представників пов’язаної з УПЦ (Московського патріархату) організації «Союз православный «Радомир» у Запоріжжі.

«Оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту», – ідеться в повідомленні.

«Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій єпархії Української православної церкви. Окремі представники також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України», – додали у спецслужбі.

Українські кораблі у Криму: забрати, забути, чи «вертати разом із Кримом»?

Передати Україні військові кораблі та іншу техніку, яка залишилася в окупованому Криму, запропонував президент Росії Володимир Путін. У Кремлі вже назвали це «жестом доброї волі», метою якого є «політичне врегулювання» в Україні.

Про те, чи доцільно забирати кораблі, літаки і бронетехніку Збройних сил України, яка залишається в анексованому Криму, має вирішити вище військово-політичне керівництво держави, відповів Радіо Свобода речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

Натомість прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вже відповів на пропозицію Путіна: «Українські кораблі, які залишилися у Криму, треба повертати, але разом із Кримом».

Ми ж зібрали список суден Військово-морських сил України, захоплених Росією під час окупації Криму. Його Ви знайдете в інтерактивній інфографіці.

«Законсервували»: ОРДЛО і телефонний зв'язок

Тим часом під загрозою остання ниточка зв’язку з окупованими територіями – Vodafone. Лише цей оператор мав прийом на непідконтрольних уряду територіях, але з 11 січня до жителів окупованих Луганська та Донецька неможливо зателефонувати. За інформацією мобільної компанії, було пошкоджено волоконно-оптичну лінію зв'язку в зоні АТО. Чому це так важливо, і невже з непідконтрольним Донбасом більше ніяк неможливо контактувати? За лінком ми зібрали відповіді на ці та інші запитання.

А ось, що трапилось минулої доби у світі.

Представниця руху Femen із голими грудьми кинулася до президента Чехії Мілоша Земана в той час, коли той на дільниці голосував на президентських виборах. Українська активістка Анжеліна Діаш мала на голих грудях напис англійською «Земан – повія Путіна». Сам Земан заявив, що пишається цим нападом.

Фінський суд виправдав шведів, які відкрили імпровізований гей-клуб на «дачі Путіна». У 2015 році Гарденфорс і Ларссон вирішили відкрити бутафорський гей-клуб на «дачі Путіна» на Аландських островах на знак протесту проти гомофобної політики російської влади. Вони побудували дерев'яний сарай і назвали його «Блакитна устриця» на честь однойменного гей-клубу з фільму «Поліцейська академія».

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з законодавцями назвав іммігрантів із Африки, Гаїті й Сальвадору вихідцями з «брудних дір», повідомили американські ЗМІ. «Слова, які я говорив на зустрічі (з законодавцями щодо імміграції), були різкі, але це було не те слово, яке я сказав», – написав Трамп у твітері.

І нарешті новина для активних користувачів соцмереж. Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни в алгоритмі новинної стрічки соціальної мережі. Тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше. «Тепер я хочу бути чесним: від внесення цих змін я сподіваюся, що час, який люди витрачають на Facebook, зменшиться. Але я також очікую, що час, який ви витрачаєте на Facebook, буде більш цінним», – написав він.

Цінуйте й Ви свій час. Він справді дорогоцінний!

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