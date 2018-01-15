(Друкуємо мовою оригіналу)

Искусство в прифронтовой зоне – режиссеры, сценаристы и актеры со всей Украины помогли подросткам из Счастья Луганской области провести фотовыставку, поставить несколько театральных постановок и поговорить о проблемах общества и поиска себя. Проект Vidlikproject создает молодежные инициативные группы в небольших городах и селах и таким образом развивает современное искусство по всей Украине. В Счастье одно из мероприятий вызвало жесткое обсуждение – кто-то из взрослых зрителей требовал больше позитива, кто-то радовался, что школьники смогли выйти за рамки, которые им ставят в школе.

Всего за десять дней, с 5 по 14 января, школьники из Счастья Луганской области провели в родном городе несколько культурных мероприятий – праздник Рождества, фотовыставку с вечером современного искусства и театральный вечер. Помогали им в этом активисты Vidlikproject – молодые режиссеры, сценаристы и актеры со всей Украины. Автор проекта – режиссер Евгения Видищева.

Цель волонтерского проекта – развивать силами местной молодежи современное искусство в маленьких городах и селах. Деньги на реализацию собирают в интернете, а тематика и форма конкретных мероприятий определяется на месте, говорит Видищева.

Для нас важно отталкиватся от запросов участников

«Для нас важно делать проект максимально продуктивным, чтобы он отталкивался от запросов участников. Мы делаем это не «для галочки», а отталкиваемся от того, чего хотят они. Они создают сами для себя эту сцену, это пространство для культуры, искусства, собственных мыслей, рефлексии, честности», – рассказывает она.

Участникам проекта #МістоЩастя рассказывали о современном искусстве и театре, учили работать в команде, проводили для них мастер-классы. Итогом совместной работы стал театральный вечер в трех частях. Тему и форму участники выбирали самостоятельно – в итоге подростки говорили о влиянии общества и о поиске себя.

Думаем, что из этого выйдет какой-то океан возможностей

«Мы думаем, что из этого выйдет какой-то океан возможностей. Прозреем мы или нет? Поймем ли этот парадокс? Но пока мы будем продолжать стремиться к этим придуманным идеалам?», – говорит актриса Светлана Павлюченко, которая учится в 11 классе. Она стоит между двумя колоннами и обвязывает их бечевкой – оказываясь как бы в плену стереотипов и ожиданий окружающих. Претензии и обвинения в ее адрес выкрикивают другие участники спектакля – чем больше обвинений, тем больше витков. В конце школьники вместе разрезают веревки и освобождают героиню. Текст пьесы писала студентка первого курса Харьковской академии культуры Анастасия Саранча, режиссер – Илья Шлыков, одиннадцатиклассник из Счастья.

Неприятие человеком самого себя, борьба со своими комплексами – об этом языком перформанса говорила студентка из Счастья Евгения Волынская. Сокуратором выступил режиссер «PostPlayТеатра» и перформер Антон Романов. Она билась в закрытые двери, отвешивала себе пощечины, пыталась проломить лбом доску с «Правилами поведения» – спектакли проходили в фойе местного Дворца культуры. Каждый из актов разделял сигнал будильника.

Сегодня нет моих родителей. Им было бы неудобно смотреть, как дочка через боль показывает свои переживания

«Это – символика, символика закрытых дверей, символика правил. Мы посмотрели пространство, в котором будем работать, и отталкиваясь от него, продумали множество небольших перформансов. Да, сегодня нет моих родителей. Они у меня интересные люди, но им было бы неудобно смотреть, как дочка через боль показывает свои переживания. Если бы это был другой человек, они бы на это посмотрели с удовольствием», – рассказывает девушка. В обычной жизни она учится на медсестру, скоро перейдет в Старобельский медицинский колледж.

Перформанс вызвал живое обсуждение – ряд преподавателей и родителей возмутились как формой перформанса, так и тем, что организаторы не предупредили, что на спектакль не нужно брать маленьких детей. Кроме того, по мнению капитана полиции отдела по работе с несовершеннолетними Татьяны Колесниковой, подобные выступления неуместны в том числе из-за близости фронта.

Мы проживаем в зоне АТО, и об этом не нужно забывать

«Мы проживаем в зоне АТО, и об этом не нужно забывать. Тем, кто приехал из Киева, рекомендовали это учитывать. Да, нам нужно больше позитива, нам нужны положительные эмоции. Мы где-то, может, не готовы к этому негативу. Если вы переживали, что у нас не хватает баланса, то у нас в городе он есть», – заявила сотрудник полиции, чья дочь также принимала участие в одном из спектаклей.

Организаторы рассказали Радио Донбасс Реалии, что из-за возмущения части зрителей им пришлось прервать перформанс – по сценарию, после символических попыток уместиться в рамках общества Евгения должна была обойти аудиторию и посмотреть в глаза каждому зрителю, а потом разбивать будильник молотком.

Часть зрителей выступила в поддержку организаторов. Так, по словам жительницы Счастья Галины Коломеец, многие учителя даже не смогли дождаться конца представления, настолько они не хотят слышать детей.

В обществе есть рамки, а мы выходим за рамки

«В обществе есть рамки, а мы выходим за рамки. Это хорошо, потому что в школе им рамки ставят, родители им рамки ставят. Везде им рамки ставят. А она делала то, что она считала нужным, а не то, что вокруг считали нужным», – соглашается активистка местной общественной организации «Культурна фортеця» Марина Гущина.

Счастье – первый город, куда приехал Vidlikproject, в следующем месяце его участники будут работать в Каховке Херсонской области. В планах еще шесть населённых пунктов по всей стране.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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