(Друкуємо мовою оригіналу)

Перевести из Минска в Казахстан переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе – по словам Нурсултана Назарбаева, такое предложение сделал ему президент США Дональд Трамп во время их встречи в США. Президент Казахстана заявил о том, что переговоры в Минске зашли в тупик, миротворцев надо вводить «в Донбасс и Луганск», чтобы они «определили границу», и что он – Назарбаев – готов предоставить альтернативную Минску переговорную платформу в Казахстане. Трамп не возражает, заявил Назарбаев. Вашингтон не комментировал этих заявлений. Прокомментировать их, а также описать взаимоотношения с Россией мы попросили казахского политолога Айдоса Сарыма.

– Что, на ваш взгляд, даст перенос платформы переговоров из Минска в Казахстан? Возможно, необходимо изменить не только место, но и состав переговорной группы?

Включение Соединённых Штатов позволит делать процесс более плодотворным. Мирное решение в переговорах для России не выгодно

– Ну, скажем, расширение формата, включение туда Соединённых Штатов, перенос переговорной площадки в Астану и увеличение количества игроков, которые могут влиять на ситуацию, – наверное, это позволит делать переговорный процесс более плодотворным. Очень многое упирается в Россию. Для меня очевидно, что мирное решение в переговорах для России не выгодно. Для неё замораживание конфликта выглядит наиболее близким её пониманию картины мира. Если ситуация в России сильно не качнётся в плохую сторону, то позитивно решать украинскую проблему с ней нереально.

– Как вы думаете, подобное заявление Нурсултан Назарбаев сделал самостоятельно, без предварительного согласования с Кремлём?

Путину нужно давать какие-то позитивные месседжи своему электорату. На войне далеко не уедешь

– Я не думаю, что Нурсултан Абишевич относится к легковесным политикам, которые могут на себя брать совершенно невыполнимые обязательства. Скорее всего, этот формат в каким-то виде обсуждался с Кремлём. К тому же Путину нужно давать какие-то позитивные месседжи своему электорату. Необходима с его стороны демонстрация какого-то прогресса и движения, потому что на войне далеко не уедешь. Поэтому я полагаю, что в каком-то приближении Путина это проговаривалось. Возможно, это обсуждалось как какой-то информационный заброс, интрига.

– Глядя на украинский опыт, Казахстан пересмотрел своё отношение к северному соседу? Например, в северной части Казахстана проживает немало русских, есть ли опасность того, что Россия разыграет сценарий, подобный Донбассу?

Памятуя невменяемость российских элит. Если, не дай Бог, случится Донбасс в Казахстане, то крови и жертв будет значительно больше

– Памятуя большую несознательность и невменяемость российских элит, такая угроза есть. Полагаться в таких условиях исключительно на бумаги, Будапештские соглашения и прочие – это было бы верхом наивности. Соглашения с русскими не стоят той бумаги, на которой написаны. Если, не дай Бог, случится Донбасс в Казахстане, то крови и жертв будет значительно больше. Это будет намного более страшное явление. Поэтому любых сторонников «русского мира» в Казахстане и лёгких решений в России хотел бы предостеречь от этого. С бывшей империей можно разводиться двумя путями. Есть мирный путь, как в Казахстане, он длится долго. Есть военный плохой путь – это как в случае с Грузией и Украиной. Я бы хотел, чтобы моя страна этот путь прошла, может быть, и дольше, но с меньшими человеческими и другими потерями.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)