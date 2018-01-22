(Друкуємо мовою оригіналу)

Мариупольский ОВИР (отдел виз и регистрации), как рассказывает жительница оккупированной Горловки, отказал ей в выдаче загранпаспорта, сославшись на невозможность доступа к базе данных, оставшихся на оккупированной территории, и отправил ее за получением ID-карты. Центр административных услуг Мариуполя поступил, говорит она, так же. Переселенцы и жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей жалуются, что таких примеров много в разных городах, в разных государственных учреждениях Украины. Юристы же говорят, что это – дискриминация по месту проживания. Удалось ли решить проблему жительнице Горловки и что нужно делать, если права нарушаются.

Мариупольский ОВИР, куда обратилась жительница оккупированной Горловки Евгения Бойко, поставил под сомнение подлинность внутреннего паспорта гражданина Украины, а также всех документов, выданных задолго до войны. Основная мотивация – отсутствие доступа к архивам на оккупированной территории, рассказывает женщина. При этом никаких нормативных актов, подтверждающих правомерность отказа, по ее словам, не предоставили и от комментариев отказались.

Меня ошарашили заявлением, что ни паспорт, ни справка плательщика ИНН, ни свидетельство о рождении, ни диплом, ни выписка из реестров избирателей не являются основанием для идентификации моей личности. Человек прямо заявляет мне, что я – не гражданин Украины. Потому, что мои документы были выданы на территории, которая сейчас является оккупированной

«Меня ошарашили следующим заявлением, что, оказывается, ни паспорт, ни справка плательщика ИНН, ни свидетельство о рождении, ни диплом, ни выписка из реестров избирателей не являются основанием для идентификации моей личности, по мнению чиновника ОВИР. Это было сказано прямым текстом и повергло меня в абсолютный шок на какое-то время, потому что человек прямо заявляет мне, что я – не гражданин Украины, не имею никаких конституционных прав. Только потому, что мои документы были выданы на территории, которая сейчас является оккупированной», – сказала жительница Горловки.

Евгения Бойко говорит, что ее отправили за получением ID-карты, что, по мнению чиновников, будет единственным основанием для приема заявки на выдачу загранпаспорта. А после ее получения, продолжает женщина, потребовали привести трех свидетелей, чтобы подтвердить ее личность, и это в чужом городе. Да и карта как самостоятельный документ пока не действительна без справки о прописке. Это, считает Евгения, только умножает проблемы.

«Фактически эта ID-карта будет означать для меня лично справку бомжа, человека без прописки, без всего. Нет, я, конечно, могу получить эту ID-карту, получить «справку» о прописке там, в оккупированной Горловке. Я, честно говоря, хотела бы посмотреть на лицо проверяющего на каком-нибудь блокпосту, которому я покажу современную украинскую карту с чипом и всеми делами и «справку» о прописке с печатью, извините за выражение, «ДНР», – говорит горловчанка.

По закону, все граждане Украины должны предоставить всего два документа: внутренний паспорт и справку ИНН. Но, оказывается, этот список «обрастает» дополнительными документами.

Для оформления загранпаспорта жителям, которым выдавались украинские паспорта, как подконтрольными территориями, так и неподконтрольными, в принципе, пакет документов идентичен

«Для оформления загранпаспорта жителям, которым выдавались украинские паспорта, как подконтрольными территориями, так и неподконтрольными, в принципе, пакет документов идентичен. К украинскому паспорту, ИНН, к текущему загранпаспорту дополнительно необходимо подать все, что есть на руках: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, диплом об образовании, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, у кого оно есть, возможно, какие-то удостоверения с места работы, где есть фотография и печать учреждения, которое их выдало. Все эти документы принимаются в работу, сканируются в реестр – и органы миграционной службы далее анализируют этот пакет документов», – сказала директор центра предоставления административных услуг Мариуполя Елена Парамонова.

История горловчанки, к сожалению, далеко не единична. О таких случаях уже не раз сообщало Радио Донбасс.Реалии. Адвокат Дмитрий Коробко столкнулся с аналогичной ситуацией в Киеве. Он считает, что граждане могут предоставить дополнительные документы по собственному желанию, но делать этого не обязаны. Равно как не должны нести ответственность за то, что государство не обеспечило безопасность архивов и возможность доступа к ним. Требование предоставить дополнительные документы – дискриминация, добавляет он, юрист рекомендует отстаивать свои права и обращаться в суд.

Ничего дополнительно не предъявляйте. Сразу в книгу жалоб записали, вызывайте на место полицию, чтобы зафиксировать нарушение. По статье 161-й Уголовного кодекса Украины. Это – дискриминация

«Ничего дополнительно не предъявляйте, никаких дополнительных документов. Сразу в книгу жалоб записали, вызывайте на место полицию, чтобы зафиксировать нарушение. И там же на месте подавайте заявление. Я подавал бы по статье 161-й Уголовного кодекса Украины. Это – дискриминация, если по-простому сказать. И посоветовал бы снимать на видеокамеру. Как только видите, что дошло до нарушения ваших прав, достаете телефон, включаете видеокамеру – и вперед. Моя главная позиция – не идти ни на какие уступки незаконным требованиям таких чиновников. Иначе мы будем людьми третьего сорта», – считает Дмитрий Коробко.

Документы на получение загранпаспорта у Евгении Бойко не приняли и в центре предоставления административных услуг, рассказывает женщина.

В ЦНАПе мне настоятельно посоветовали обратиться за получением ID-карты. Для ее получения мне нужна справка – подтверждение о прописке с украинской печатью. Мне не у кого прописаться

«В ЦНАПе мне настоятельно посоветовали обратиться за получением ID-карты. Для ее получения мне нужна справка – подтверждение о прописке с украинской печатью. На оккупированной территории мне такую справку никто не выдаст. В Мариуполе мне негде и не у кого прописаться. Получается замкнутый круг, и единственным выходом для себя я вижу обращение к фирмам-посредникам. В Мариуполе я уже обращаться ни к кому не буду, буду искать посредников в другом городе. Ситуация безвыходная. Я не хочу тратить время на войну с бетонной стеной. Это – реально бетонная стена», – говорит Евгения.

По мнению Дмитрия Коробко, все центры по оказанию подобных услуг, по сути, являются фирмами-посредниками между гражданами и миграционной службой. А Евгения Бойко из оккупированной Горловки, которая является гражданкой Украины, и сама себя таковой считает, так и не смогла подать заявку, чтобы получить свой законный биометрический паспорт.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)