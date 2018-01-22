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В Северодонецке презентовали детский комикс про войну на Донбассе. Основные его герои: мальчик Никита, украинские военнослужащие, щенок Рекс, а также один из командиров «сепаратистов» – Ватников. В комиксе рассказывается о патриотизме, дружбе, а также о предательстве. Инициаторы создания комикса считают, что это хороший способ рассказывать детям о войне.

Комикс «Приключения Никитки» – это небольшая история из жизни мальчика, который живет в прифронтовом селе. Его родителей за проукраинскую позицию схватили боевики и отправили «на подвал». А самого Никиту нашли украинские военные и взяли к себе. Им мальчик помогал на кухне.

Позже Никита случайно попал вместе с военными в реальный бой и даже смог спасти жизнь одному из бойцов. Заканчивается история тем, что военном удалось взять в плен нескольких «сепаратистов», и позже их обменяли на родителей Никиты.

В комиксе много размышлений о патриотизме, дружбе и предательстве. Никита не понимает, почему некоторые украинцы стали на сторону оккупанта и воюют против своего народа.

Наше маленькое поколение не всегда понимает, что идет война – Гарбуз

Основная идея комикса – понятным для детей способом рассказать о событиях на Донбассе, говорит один из инициаторов создания книги – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Идея родилась у нас в прошлом году, учитывая, что наше маленькое поколение не всегда понимает, что происходит. А ведь идет война. Много у нас ребят в военной форме. Много военной техники. И мы решили попробовать такую форму. Рассказать о жизни тех ребят, которые живут у нас в Крымском, в Станице Луганской. В том же Попаснянском районе», – отмечает Юрий Гарбуз.

Этот комикс меня очень растрогал – 11-летний Влад Купливанчук

Одним из первых посмотрел комикс 11-летний Влад Купливанчук. Сам он переселенец из Алчевска. Говорит, что сюжет комикса ему понравился.

«Мне понравилась эта сказка. Она очень патриотическая. Я сам переселенец. Меня этот комикс очень растрогал. Иногда очень трудно было слушать его», – говорит Влад Купливанчук.​

Всего было напечатано 6 тысяч экземпляров комикса. В первую очередь их раздадут маленьким жителям сел и поселков «серой зоны», говорит Юрий Гарбуз. На этом история Никиты скорее всего не закончиться. Руководитель области предложил детям написать продолжение истории.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)