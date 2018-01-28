Засніжений Донбас: як із колапсом справляються жителі окупованих міст

Донбас замело. Цього тижня в окупованих Донецьку і Луганську буквально за добу випала місячна норма опадів. Як справлялися з погодним колапсом жителі окупованих міст? Про це в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Донбас замело снігом. В окупованому Донецьку наприкінці січня настав справжній кліматичний колапс.

«Хотіла зайти в тролейбус – неможливо. Вони згребли сніг на околиці дороги. І не розчищені зупинки. Неможливо пройти», – нарікає на труднощі пересування містом жінка.

Донеччани скаржаться: мовляв, комунальники зі снігом не справляються.

«Що, схоже, що справляються?!» – риторично запитує чоловік.

«Дороги не прочищені. Не справляються», – так оцінив боротьбу зі снігом комунальників донеччанин.

Але є і ті, кого все влаштовує.

«Там, де треба – справляються, а там, де лежить – нехай лежить», – такий підхід до вирішення проблеми озвучив донеччанин.

«Відмінно. Молодці!» – каже жителька Донецька.

«Трактор «Білорусь» їздить. Всі вулиці чистять. Добре, нормально», – схвально відгукується літній чоловік.

«Посипано все», – звертає увагу житель Донецька.

На місцевих телеканалах новини про погоду потіснили політичні і стали головними. «Штормове попередження», «випала місячна норма опадів», «безперервний снігопад», «снігові замети» – майже у кожному випуску лунають такі прогнози погоди.

«Треба купувати такі італійські чоботи з шипами, як у мене!» – знає, як боротися із непогодою донеччанин.

Щоб встояти на засніжених вулицях і не впасти – у кожного своя метода.

«Паличку беру з собою», – сміється жінка.

«Для того, щоб не падати – взуття практичне взуваю», – каже чоловік.

«Ходжу акуратно», – про прості правила пересування нагадує донеччанин.

«Одягаю таку ось «гуму» і пішов!» – показує літній чоловік.

«Стала обережнішою трошки і їжджу на таксі», – розповідає жінка.

«Холод – то не перешкода!» – із позитивом ставиться до ситуації дівчина.

А ось кому вже точно сніг тільки на радість – так це дітям. Спостерігаючи, як малеча катається на санках, донеччанин і собі згадав щасливі роки: «Ностальгія за дитинством в основному, розумієте?».

І попри складнощі, які принесла з собою на Донбас заметіль, саме таку снігову зиму в Донецьку багато хто любить.

«Люблю зиму. Можна і на лижах, можна і на санках», – сміється літній чоловік.

«Багато снігу, але так зима на те! Все навколо біле, чисте», – каже донеччанин.

«Люблю, дуже навіть. Я зиму люблю більше, ніж літо», – признається чоловік.

«Дуже, тому що сніг, прекрасна погода. Аж настрій піднімається!» – із захопленням каже житель Донецька.

Тим часом сайти погоди підказують, що снігопади Донеччину не полишать і на початку наступного тижня.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)