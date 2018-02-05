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Пикет вместо отключений. Луганские энергетики начали серию акций протеста у зданий своих крупнейших должников. В большинстве своем – это коммунальные водоканалы. Но есть в списке и промышленные гиганты. Энергетики заявляют, что из-за должников у них сложилось критическое финансовое положение на предприятии. Денег не хватает ни закупку материалов и топлива, ни на зарплаты работникам.

Плакат с надписью «Нет оплаты, нет энергии» и скандирование «Верните наши деньги!» – так работники «Луганского энергетического объединения» пытались добиться погашения долгов перед их предприятием.

​Среди протестующих – сотрудник северодонецкого РЭС Роман Сапелкин. Говорит, что уже больше года из-за долгов потребителей энергетики вынуждены работать на «трехдневке» и зарплата из-за этого снизилась практически в половину.

Живем на 1,5 тысячи гривен

«Денег не платят. «Трехдневка» уже второй год. Жить не за что. Жена сейчас безработная. Живем на 1,5 тысячи гривен», – говорит Роман Сапелкин.

Пикетировали энергетики в понедельник два предприятия – Лисичанский водоканал и северодонецкий «Азот». Водники задолжали за электроэнергию почти 140 миллионов, а химики – более 70 миллионов гривен. Переговоры с должниками ни к чему не приводят, говорит экономист северодонецкого РЭС Ирина Дейрид.

Аварийные работы проводятся на голом энтузиазме

«Мы не можем ни материалы купить, мы не можем работать. Аварийные работы проводятся на голом энтузиазме. Мы пытались достучаться. Наше руководство пыталось. Но не получается. Это уже крик души. Вот стоят контролеры и электромонтеры. У них зарплата копеечная. Даже «минималку» не получают», – рассказала Ирина Дейрид.

Да, мы должны, но и нам многие должны – директор Лисичанского водоканала

Ни представители Лисичанского водоканала, ни северодонецкого «Азота» к пикетчикам не вышли. На проходной «Азота» сказали, что из руководства на заводе никого нет. А директор водоканала Евгений Лысенко в это время был на приеме у мэра. Однако по телефону дать комментарий согласился. По его словам, задолженность перед энергетиками возникла во многом из-за того, что самому водоканалу много кто должен.

Мы не против погашать долги, только и нам предприятия тоже должны

«Есть задолженность госбюджета. Есть задолженность угольного объединения. Есть задолженность населения в 52 миллиона. Угольщики 2 миллиона должны. Куча долгов нам. Мы не против погашать долги за электроэнергию, вот только и нам предприятия тоже должны», – заявил Евгений Лысенко.

Не отключаем должников только из-за погоды – Грицай

Когда потеплеет, энергетики начнут отключать должников от энергоснабжения, заявил гендиректор «ЛЭО» Владимир Грицай. Ранее такие меры уже предпринимались. Например, Лисичанский водоканал обесточивался дважды – весной и летом. Каждый раз приблизительно на неделю. По словам Владимира Грицая, сейчас они ограничиваются митингами только из-за погоды.

«Сдерживающий фактор – только погодные условия. Что в области минусовая температура. Если бы сейчас в области был плюс, то поверьте, мы бы пошли на этот шаг, и произвели отключение Лисичанского водоканала. Если не будет 100% оплаты текущего потребления и стабильного погашения накопившихся долгов, мы вынуждены будем производить эти непопулярные меры», – заявил Владимир Грицай.

Пикетировать своих должников энергетики планируют эту и следующую неделю. Завершат они акцию под стенами крупнейшего своего должника – Попаснянского водоканала, который поставляет воду на неподконтрольную территорию Луганской области. Именно не заплаченные группировкой «ЛНР» средства составляет львиную долю долга Попаснянского водоканала.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)