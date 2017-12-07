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220 горняков шахты «Кураховская» в Донецкой области были вынуждены самостоятельно выбираться на поверхность. Ствол-подъемник шахты обесточили за долги по электроэнергии. Настроение у коллектива крайне негативное, рассказывают представители профсоюзов. По их мнению, предприятие хотят обанкротить и присвоить. В Министерстве энергетики ситуацию не комментируют.

Шахтный ствол подъемника на шахте – это как большой лифт, который спускает шахтеров на километровую глубину. На шахте «Кураховская» Донецкой области днем 6 декабря этот подъемник без предупреждения отключили от электроэнергии, якобы за долги. В это время под землей находилось 220 человек. Можно отключать второстепенные объекты – офисы, управления, но такие отключения опасны для жизни и здоровья шахтеров, рассказывает председатель профсоюза горняков объединения «Селидовуголь» Виктор Трифонов.

Один из способов давления – это отключение электроэнергии . Но такая дрессировка очень плохо влияет на настроение рабочих

«Один из способов давления – это отключение электроэнергии от угольных предприятий. Мы начали сразу в Киев звонить, в Минэнерго, в СБУ, ну решили, подключили. Но такая дрессировка очень плохо влияет на настроение рабочих. Ведь и зарплата выплачивается не вовремя», – говорит он.

Шахтеры сами выбирались из-под земли 4 километра

«Донбасс.Реалии» обратились за комментарием к заместителю министра энергетики и угольной промышленности Анатолию Корзуну, а также к генеральному директору объединения «Селидовуголь» Сергею Пахомову. Оба отказались с нами разговаривать:

У меня есть запрет министра комментировать что-либо

«У меня есть запрет министра комментировать что-либо», – ответил Корзун.

Чтобы выбраться на поверхность, шахтерам пришлось идти по наклонному запасному выходу 4 километра. К тому же, когда они поднялись на поверхность, в бане не было горячей воды – ее тоже отключили.

Шахты банкротят чтобы продать за копейки – Волынец

Отключили электроэнергию на шахте «Кураховская» районные электросети. А эти оба предприятия подчинены одному Министерству энергетики и угольной промышленности. Это – кризис системы и полный абсурд, считает глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Все должны всем. Выгодно обесценивать предприятия и делать их банкротами. Чтобы потом скупать их за бесценок

«Создалась система взаимных неплатежей – все должны всем. Энергорынок должен тепловой генерации, генерация должна шахтерам, шахтеры не могут рассчитаться с энергорынком за электроэнергию. В общем, бардак полный! Выгодно под эти вещи неплатежей и банкротств обесценивать предприятия и делать их банкротами. Чтобы потом скупать их за бесценок», – рассказывает он.

Во время отключения никто не пострадал, но подобные инциденты могут привести к всплескам недовольств среди шахтеров, считают в профсоюзе. Напряженность подогревает то, что зарплату шахтерам пока выплатили лишь за сентябрь.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)