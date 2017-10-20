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34 горняка шахты «1/3 Новогродовская» (ГП «Селидовуголь» в Донецкой области) прекратили акцию протеста и поднялись на поверхность. 19 октября они отказались выезжать из шахты, требуя выплатить долги по зарплате и прекратить затопление соседней шахты. Руководство шахты пообещало им в ближайшее время погасить долги. Но вопрос о затоплении решается на уровне Министерства топлива и энергетики. С ним ведет переговоры профсоюз объединения «Селидовуголь».

В объединении «Селидовуголь» зарплата не выплачивалась с августа 2017 год и в знак протеста 34 шахтера одного из участков шахты «1/3 Новогродовская» после смены 19 октября отказались выезжать на поверхность. Также они требовали не отключать водоотлив на соседней закрывшейся шахте. Поскольку подземные воды могут затопить их работающую шахту. Глава независимого профсоюза объединения «Селидовуголь» Виктор Трифонов рассказал, что руководство предприятия и Министерства энергетики пошло на контакт – и люди выехали на поверхность.

В шахту спустился генеральный директор объединения, директор шахты, и людям довели, деньги сегодня-завтра будут на предприятии

«В шахту спустился генеральный директор объединения, директор шахты, и людям довели информацию, что по заработной плате сейчас решается вопрос в ускоренном темпе, и деньги сегодня-завтра будут на предприятии. Вопрос по водоотливу – там тоже принимается экстренное решение, в экстренном режиме будут выделяться деньги на модернизацию водоотлива», – сообщил Виктор Трифонов.

Минэнерго назначил экспертизу и может через год возобновят водоотлив

Жители Новогродовки Донецкой области опасаются, что их город и близлежащие работающие шахты просто затопит после того, как в октябре остановили водоотлив закрывшейся шахты «№2 Новогродовская». Чтобы переубедить чиновников, в Киев отправились профсоюзные лидеры объединения «Селидовуголь». Их выслушали и назначили новую геологическую экспертизу. Глава госпредприятия «Объединенная компания «Укруглереструктуризация» Максим Федотов рассказал, что даже если выявят риски от подземных вод, их возобновят откачивать не раньше чем через год.

До того момента, когда можно будет начать строительство нового водоотлива, пройдет год

«Нужно будет определить источник финансирования нового гидрогеологического прогноза. Нужно будет проводить тендер, тот, кто выиграет тендер, будет заключать договор и сделает этот прогноз. После этого нужно будет собирать новый технический совет уже вместе с представителями института, который делал проект ликвидации шахты «№2 Новогродовская», и обсуждать этот вопрос. До того момента, когда можно будет начать строительство нового водоотлива, пройдет год», – сообщил Максим Федотов.

В профсоюзе объединения «Селидовуголь» говорят, что есть шахты, где долги по зарплате еще больше, чем на их предприятии. И их погашения выходит добиться только путем акций протеста.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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https://www.radiosvoboda.org/a/28793565.html