Нарушение закона о предотвращении коррупции или помощь переселенцам? Летом 2017 года в Курахове Донецкой области тендеры на примерно два миллиона гривен выиграл предприниматель, зарегистрированный в квартире городского головы Романа Падуна. 28 февраля 2018 года он выиграл еще один тендер, но там адрес проживания уже изменен. За 10 дней до этого корреспонденты Радио Донбасс.Реалии общались с мэром и пытались связаться с предпринимателем, чтобы узнать, нет ли в выигранных тендерах конфликта интересов и возможной коррупции. Падун утверждает, что просто помогал переселенцу, но юристы говорят: потенциально политик мог влиять на результаты конкурсов. Определить его ответственность должно антикоррупционное агентство.

Предприниматель Дмитрий Левченко разрабатывал проектную документацию на реконструкцию нескольких жилых кварталов и двух детских садов в Курахове – весной 2017 он выиграл два тендера на общую сумму около 183 тысяч гривен, а летом – еще два уже на сумму около 2 миллионов гривен. 28 февраля предприниматель подписал с городом договор на еще один проект – реконструкцию водопровода на одной из центральных улиц. Сумма превышает 72 тысячи гривен.

Еще летом 2017 года Дмитрий Левченко был зарегистрирован в квартире, принадлежащей мэру города Роману Падуну – в многоэтажке на окраине города. Этот же адрес был указан в летних и весенних договорах с городским советом Курахова.

В начале февраля корреспонденты Донбасс.Реалии проверяли реестр юридических лиц и по документам предприниматель продолжал жить в квартире у Падуна. Это же подтверждает и система Youcontrol – по состоянию на 27 января 2018 года Левченко все еще был зарегистрирован в квартире у мэра.

15 февраля Донбасс.Реалии попытались связаться и с городским головой, и с Левченко. Предприниматель проигнорировал звонки, сообщения и письмо по электронной почте, а Падун встретился с нами только 17 февраля. Он заявил, что не считает этот случай конфликтом интересов, а свой адрес предоставил переселенцу для временной регистрации. Какое-то время Левченко действительно жил у него в квартире, но его уже там нет, заявил городской голова. Сколько там жил предприниматель, политик говорить отказался.

«В 2014 году человек выезжал с временно захваченной территории и получил временную регистрацию тут. Перерегистрировал предприятие с той территории сюда. Он сейчас не проживает, и он не прописан тут», – говорит Падун. Ни другом, ни братом, ни кумом предприниматель мне не приходится, утверждает городской голова.

Падун пообещал, что сообщит Левченко о том, что его ищут журналисты, но предприниматель с нами так и не связался. Однако в договоре от 28 февраля Левченко указывает уже другой адрес – в центре города. Квартира, где он теперь зарегистрирован, напрямую с мэром не связана.

Нынешний мэр – заместитель предыдущего

Роман Падун стал мэром в 2015 году. До этого он был заместителем городского головы Сергея Сажка – тот в 2014 году стал народным депутатом. Выиграл выборы как самовыдвиженец, а потом вступил во фракцию «Оппозиционного блока».

Некоторые активисты, которые противостояли попыткам провести в Курахово референдум про «ДНР», говорят, что Падун – прямой ставленник бывшего городского головы и старых элит. Он, как и его начальник, вел переговоры с инициативной группой горожан, которые весной 2014 года пытались «присоединить» город к «владениям» российских гибридных сил. Падун и Сажко обсуждали списки, «избирательные участки». Украинский флаг снять они не дали, но предложили горожанам избрать так называемых «народных мэров».

Сегодня городской голова всегда открыт для граждан, говорит Донбасс.Реалии глава общественного совета при исполкоме Анна Банникова. Она живет в городе много лет и утверждает: в последнее время работа местных властей хорошо видна, идут и ремонты, и реконструкции.

«По любому вопросу, который возникает, мы можем прийти к мэру, у него в понедельник приемный день. Ищем решения и компромиссы. Не было еще такого вопроса, по которому бы нам сказали – нет, это невозможно», – говорит она. В общественный совет входит семь организаций, представители которых присутствуют на всех сессиях горсовета.

Потенциально тут есть конфликт интересов – юрист

Юрист «Центра противодействия коррупции» («Центр протидії корупції») Александр Литвин считает, что в данном случае можно говорить о потенциальном конфликте интересов и возможном использовании служебных полномочий, чтобы повлиять на Левченко или на результаты тендера.

Конфликт интересов тут все же есть – Роман Падун знал этого человека и мог как-то ему помочь, возможно, предоставить информацию для победы в тендере

«Городской голова – этот тот, кто непосредственно подписывает договор с исполнителем, с победителем торгов. Поэтому конфликт интересов тут все же есть – Роман Падун знал этого человека и мог как-то ему помочь, возможно, предоставить информацию для победы в тендере», – говорит Литвин в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Именно в подобном поведении обвиняла летом мэра компания-конкурент Левченко в конкурсе на миллионный тендер. Цена услуг компании «ВСА-Строй» была ниже на 11 тысяч, однако они проиграли. Основание – несоответствие проекта требованиям техпаспортов зданий.

«Замовник неодноразово відмовляв у наданні хоча б електронних сканованих копій цих документів (технических паспортов – ред.), залишаючи наші численні усні звернення без задоволення», – говорится в жалобе. Она не была рассмотрена Антимонопольным комитетом из-за неправильной суммы оплаты за рассмотрение жалобы – 5 тысяч гривен вместо 15 тысяч.

Теоретически Падун должен был открыто заявить о возможном конфликте интересов, продолжает Литвин. Детальной проверкой поведения городского головы должно заниматься Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое и привлекает должностных лиц к административной ответственности. Впрочем, по мнению юриста, учитывая нынешнее состояние дел в НАПК, проверка и доказательство будут длиться очень долго.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)