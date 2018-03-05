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«Донбасс – это Украина»: с этим лозунгом 5 марта 2014-го на центральную площадь Донецка вышли 10 тысяч дончан. В последствии участники того митинга рассказывали: даже не могли представить, что вскоре на украинский восток будут введены российские войска и начнутся настоящие боевые действия. Спустя четыре года политологи и активисты-участники тех событий говорят: этими выступлениями люди выиграли для Украины время. Оказав сопротивление и не дав «тихо» захватить Донбасс, жители края остановили проект «Новороссия».

5 марта 2014 года: 10 тысяч человек в центре столицы Донбасса скандируют «Донецк – это Украина!»

«В тот вечер я со своим 5-летним сыном пришла на центральную площадь Донецка. Такого единения людей я никогда не видела. Тогда мы вышли защищать Донецк», – вспоминает четыре года спустя советник министра временно оккупированных территорий в 2016-17 годах Олеся Цибулько.

Россия не ожидала. Cопротивление возникло на Донбассе. Поставили крест на проекте «Новороссия»

«Тогда Россия не ожидала, что в Донецке они не увидят массовой поддержки, что им придется завозить автобусами россиян. Фактически, сопротивление возникло на Донбассе. Я уверена, что это сопротивление позволило Украине выиграть время, чтобы сформировать добробаты, волонтерское движение. Таким образом поставили крест на проекте «Новороссия», который должен был забрать под себя весь юго-восток Украины», – считает Цибулько.

Донецкие патриоты дали власти время, но она его не использовала – Саакян

Большинство вышедших на площадь дончан тогда еще не осознавали, что против них задействована военная машина России и предавшие Украину местные спецслужбы. Хотя, уже тогда была слышна русская речь, сбрасывался рубль в больших количествах, разъезжали автобусы с гастролерами, рассказывает активист выступлений 2014 года, политолог Олег Саакян. Уже тогда начала поступать информация, что россияне закрашивают номера на своей военной технике и раздают сухпаек солдатам.

Украина потеряла много времени, которое выигрывалось ценой жизней людей с востока

«К сожалению, государство Украина потеряла очень много времени, которое выигрывалось ценой жизней и судеб людей с востока. Государство должно было отреагировать, разогнать этот шабаш, освободить здание обладминистрации, собрать силы в кулак и переориентироваться. Мы видели главную цель – выиграть время для государства, чтобы оно смогло опомниться и принять решение. Поэтому до последних дней сопротивление было мирным, цель была оттянуть ввод российских войск», – говорит Саакян.

Донбасс в марте 2014 года доказал свою украинственность – Джапарова

Даже если бы на площадь вышло не 10, а 20 или 50 тысяч, Россия уже была готова к силовому захвату, и оружие оказалось бы сильнее. Так и произошло 28 апреля во время силового разгона митинга в Донецке. То, что линия разграничения сейчас проходит не через Харьковскую или Днепропетровскую область, во многом заслуга дончан-патриотов, считает первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джапарова

Воспринимают людей из Донбасса или донбасовцев как «вату». Это информационная компания России, информационный пузырь

«Условно воспринимают людей из Донбасса или донбасовцев как «вату», не патриотов, сепаратистов. Это абсолютно искусственная целенаправленная информационная компания России, чтобы создать информационный пузырь. Это до сих пор работает в Украине. Донбасс – это разные люди, есть много людей на Донбассе, которые доказали свою украинственность», – говорит она.

Пересекался с «ополченцами», с боевиками. Многие говорят, что произошло все не так

Машина пропаганды безжалостна и выдавливает из людей способность мыслить, считает религиовед Игорь Козловский, пробывший в застенках группировки «ДНР» два года. Но на неподконтрольном Донбассе живет очень много украинских патриотов, считает он, а многие из тех, кто был настроен пророссийски, постепенно понимают свои ошибки.

«Я находился в заключении не только с «политическими», но и пересекался с «ополченцами», с боевиками, многие из которых разочаровались. Многие из них говорят, что их сбили с толку, что произошло все не так, как они ожидали», – вспоминает Козловский.

Организаторы акций протеста, происходивших в Донецке в 2014 году, выступили с гражданской инициативой придать 5 марта статус Дня сопротивления Донбасса российской агрессии.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)