Будь-яке перемир’я з Росією перетворюється на повне фіаско – Жовтенко про обстріли позицій ЗСУ

Згідно з повідомленням прес-центру штабу АТО за останню добу, всупереч оголошеного припинення вогню зі сторони російських гібридних сил, відбулося три обстріли позиції Збройних сил України. У результаті загинув український військовослужбовець. У той же час представник угрупування «ДНР» у Спільному центрі з контролю й координації режиму припинення вогню (СЦКК) Руслан Якубов вперше заявив про відсутність вогню у відповідь зі сторони ЗСУ. Чи можна вважати чергове перемир’я зірваним і чи варто розраховувати на ефективність оголошення перемир’я? Про це Радіо Донбас.Реалії запитало в експерта з проблем національної безпеки Тараса Жовтенка.

– Пане Жовтенко, вже другий день після оголошення перемир’я з прес-центру штабу АТО надходить інформація про обстріли позицій ЗСУ. Як гадаєте, чи можна назвати це оголошене 5 березня припинення вогню вже нереалізованим?

Будь-яке перемир’я або будь-які домовленості, на які йде російська сторона, перетворюється на повне фіаско

– Так, абсолютно. Окрім того, ніяких особливих надій на те, що це перемир’я буде відрізнятися чимось від будь-яких інших, зірваних Росією. На жаль, у будь-якому випадку, аналізуючи поведінку Росії і підконтрольних їй бойовиків на території Східної України, можна з упевненістю говорити про те, що будь-яке перемир’я або будь-які домовленості, на які йде російська сторона, перетворюється на повне фіаско.

Складається враження, що все це відбувається виключно для того, щоб: або показати російському жителю, що Росія – країна, яка нікому не підкорюється, або показати, наскільки підступні Збройні сили України, які самі провокують бойовиків на те, щоб відкривати вогонь.

– Представник угрупування «ДНР» у СЦКК говорить про те, що ЗСУ не відкривали вогонь у відповідь в сторону російських колаборантів. Все ж таки з пропагандистської точки зору Росія та колаборанти виглядають трохи дивно.

Росія активно готується до виборів. Путін виглядає не у найкращому світлі. Враховуючи газове рішення не на користь Росії, політику санкцій

– У цьому сенсі так. Але потрібно розуміти, що теперішня ситуація під собою має трохи інше підґрунтя. Не варто забувати, що Росія активно готується до президентських виборів. Путін виглядає не у найкращому світлі. Враховуючи газове рішення не на користь Росії, політику санкцій, яка не слабшає. У цьому контексті Путіну потрібно показати себе гордим, але не зломленим. Через що ми почули багато дивних і місцями кумедних речей, які він озвучив у зверненні до російського парламенту.

– Наприклад, під час наступної зустрічі «нормандської четвірки» чи Волкера із Сурковим буде вирішено припинити вогонь. Чи можуть проросійські сили на Донбасі проігнорувати наказ із Москви і продовжувати вести вогонь?

– Я думаю, що цей варіант більш фантастичний, ніж будь-яке розумне пояснення цієї ситуації. Є пряма вертикаль впливу. У форматі Волкер-Сурков, який дає фундамент для більш офіційних зустрічей у «нормандському форматі», не було б сенсу, якби російська сторона не могла дуже жорстко і в односторонньому порядку впливати на характер поведінки бойовиків на окупованих територіях України.

У будь-якому випадку на якомусь рівні було ухвалене рішення про відновлення вогню, тому може створюватися тло для інформаційного продукту для внутрішнього споживача. Швидше за все, це робиться під вибори.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)