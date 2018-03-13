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Четыре года назад в этот день в Донецке пролилась первая кровь в борьбе за единство Украины. Пророссийские митингующие напали на мирный митинг «Донецк – это Украина». Газ, взрывпакеты, дубинки, холодное оружие… В ходе нападения десятки людей получили ранения. А 22-летний Дмитрий Чернявский был убит. Милиция не вмешивалась. Четыре года спустя Радио Донбасс.Реалии задали пятерым участникам проукраинского движения Донецка того времени один и тот же вопрос: Если бы вы знали, что украинское сопротивление в Донецке будет подавлено и следующие четыре года город проведёт в оккупации – вы бы вышли тогда на митинг?

Наталья Казёнова, журналист: «Шли бы мы уже по-другому»

«Уже тогда мы понимали, что митинг не будет мирным. Вопрос не стоял – идти или не идти. Сейчас он тоже не стоит. Но, наверное, шли бы мы уже по-другому. С чем-то более тяжёлым. И, наверное, с другим настроем. Мы шли с пацифистским настроем. Мы шли с флагами, а не с битами. Шли с миром».

Артур Шевцов, участник самообороны и друг Дмитрия Чернявского: «Вышел бы в любом случае»

«Ещё накануне у нас была информация о том, что будут провокации и попытки столкновения проукраинской и пророссийской сторон. И 13 числа приходила информация, что будет серьёзное развитие событий. Мы связывались с организаторами митинга и говорили о том, что, возможно, стоит перенести дату проведения митинга. Но отменять не стали, и мы приняли решение выйти. Если бы мы знали, что всё равно выйдут на площадь Ленина люди, которые хотят высказать свою проукраинскую позицию, мы бы вышли. Лично я бы вышел в любом случае».

Наталья Веселова, депутат Верховной Рады Украины: «Отговаривала всех»

«13 марта меня не было на митинге. Не было потому, что позвонил (Семен – ред.) Семенченко и сказал: «нас завтра будут убивать». В тот вечер я сама не выходила и отговаривала всех. Но люди вышли, и мы увидели результат. Не хватало поддержки активистов со всей Украины, которые могли бы нас поддержать».

Артём Фурманюк, журналист: «Подготовились бы лучше»

«Я с самого начала знал, что будет очень жёстко. Генеральная репетиция этого митинга произошла ещё 5 марта. Тогда вышли ультрас Донецкого «Шахтёра», и их сильно побили. И милиция снова стала на сторону «титушек». Мы вышли защищать родной город от приезжих россиян. Мы бы в любых случаях выходили, но, наверное, подготовились бы лучше».

Максим Коханов, один из представителей фанатского движения ФК «Шахтёр» (Донецк): «С другим настроением»

«Да, скорее всего, выходили бы, но с другим настроением. Более подготовленными. К следующему митингу мы уже были более подготовленными. Люди с собой и зелёнку несли, и бинты. А тогда все шли (с пустыми руками – ред.), никто даже не ожидал. Должны были власти города тогда как-то реагировать. Не было ни Лукьянченко (мэр Донецка – ред.), ни милиции. Роман Романов (начальник горуправления милиции – ред), который приходил ко мне домой из-за фанатских дел, – а когда до побоищ дошло, то никак не разруливалось. Мы бы всё равно выходили, но были бы готовыми к столкновению».

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