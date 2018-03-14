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Теплоэлектростанции, работающие на угле, вырабатывают треть украинской электроэнергии. В Украине уже объявили о планируемом переходе на альтернативные источники. На сегодня угольная отрасль в Украине считается убыточной. В Великобритании ещё 30 лет назад закрыли большинство шахт. В некоторых же странах, напротив, наращивают добычу. По какому пути лучше пойти Украине?

После дров уголь, пожалуй, старейший энергоноситель, который, начал использовать человек. До сих пор в Украине работает 14 угольных теплоэлектростанций (ТЭС) и сотни теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Они вырабатывают треть электроэнергии.

Эту электроэнергию практически невозможно заменить, поскольку это манёвровые мощности в часы пик, рассказывает директор ассоциации «Энергоэфективные города Украины» Святослав Павлюк.

В Украине из возобновляемых источников добывают в 100 раз меньше, чем в Германии

Однако уголь является одним из самых «грязных» источников энергии. И многие страны намерены от него со временем отказаться.

Германия – лидер в Европе по запасам угля. Но там разработана доктрина: к 2050 году увеличить долю возобновляемых источников энергии до 60% в общем объёме. В Украине пока из возобновляемых источников добывают в 100 раз меньше электроэнергии, чем в Германии, и отказаться от угля мы не сможем, считает Святослав Павлюк.

В ближайшие годы пока не найдём другого способа и будем использовать уголь в манёвровых мощностях

«Германия переходит на возобновляемые источники электроэнергии, но все равно оставляет значительную часть манёвровых мощностей на угле до 30-х годов, и на газе до 50-х годов. Мы также в ближайшие годы пока не найдём другого способа и будем использовать уголь в манёвровых мощностях. Альтернативы я не вижу.», – считает Святослав Павлюк.

В Великобритании в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов заговорили об убыточности угольной отрасли. Правительство Маргарэт Тетчер к 1986 году закрыло 70% шахт.

Ринат Ахметов покупает шахты и в США

Украинское правительство заявило, что до 2025 года в стране планируют закрыть все убыточные государственные шахты. Однако убыточной угольная отрасль быть не может, считает директор центра исследования энергетики Александр Харченко. Иначе ею не интересовались бы олигархи. Например, вдобавок к своим шахтам ДТЭК Ринат Ахметов купил 100% американской угольной компании United Coal Company.

ДТЭК не закрывает свои шахты. Это индикатор, что угольная промышленность может быть прибыльной

«В Украине есть большая частная компания ДТЭК, которая не закрывает свои шахты, а, напротив, инвестирует в их развитие и активно добывает и использует собственный уголь. Я думаю, это лучший индикатор того, что реально угольная промышленность Украины может быть прибыльной и эффективной. Сегодня главная проблема угольной промышленности – коррупция», – считает Александр Харченко.

Польша и не думает снижать добычу угля – Волынец

Лидеры мировой добычи угля – одновременно лидеры мировой экономики: Китай и США. Сосед Украины – Польша – также не снижает добычу и всячески поддерживает собственную угольную отрасль, говорит глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Германия и Польша не имеют ни одного блока АЭС, поэтому уголь нужен. Шахтёрские города в центральной Польше процветают

«Я встречался с шахтёрами Польши. У них добывают 140 миллионов тонн угля в год. В Украине скатились до 30 миллионов тонн. Германия и Польша не имеют ни одного блока АЭС, поэтому уголь нужен. Наши украинские шахты останавливаются, их разграбили и не вкладывают инвестиции. А шахтёрские города в центральной Польше процветают, они чистые и ухоженные», – рассказывает Михаил Волынец.

Ценообразование украинского угля, его рентабельность, по сравнению с другими странами, целесообразность развития собственной добычи или экспорта – каждый из этих элементов может стать темой отдельной дискуссии. Факт в том, что в Украине разведанных запасов угля хватит на 500 лет, на сегодня в угольной отрасли работает около 80 тысяч человек, причём чаще всего – в регионах, где нет другой работы. А в Госбюджете-2018, по данным независимого профсоюза угольной промышленности, выделены деньги для ликвидации шахт, и ни копейки – для модернизации.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)