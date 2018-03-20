(Друкуємо мовою оригіналу)

Финско-украинско-российский документальный спектакль, показывающий современную украинскую историю через призму советско-финской войны 1939–1940 годов, написал украинский драматург Максим Курочкин, поставила российский режиссёр московского «Театра doc.» Варвара Фаер, а сыграли актёры финского театра Telakka.

Совместить несовместимое – именно так можно охарактеризовать постановку «Руссофобия». Это своего рода исповедь украинца, растворившегося в московской жизни, внезапно заново приобрётшего родину во время Революции достоинства. На фоне повествования лирического героя постоянно, как из подсознания, выплывают образы финнов, переживших Зимнюю войну, или истории о ней.

Самое ценное в этом спектакле то, что он построен на реальных историях, рассказывает Владимир Шейко, сооснователь независимого театра «Сцена 6», на подмостках которого и презентовали «Руссофобию» украинскому зрителю. Взгляда под таким углом на украинскую историю сквозь финскую ещё не было, рассказывает Шейко.

«Это тот материал, которого не хватает украинскому театру. Это документальная пьеса, написанная по свидетельствам украинцев, россиян и финнов, связанная с двумя историческими травмами Финляндии и Украины. Это Зимняя война 1939–1940 годов и наша сегодняшняя война на востоке Украины. В этой пьесе чудесным образом объединились голоса людей, которых разделяет 80 лет времени. И это та оптика, через которую ещё театр и искусство не смотрело на нашу революцию, и на нашу войну. Кроме того, это же сотрудничество творцов из Украины, России и Финляндии», – рассказывает Шейко.

В Финляндии «Русофобия» играется под названием «Приграничный инцидент», рассказывает драматург и автор пьесы Максим Курочкин. Долгое время пьеса и вовсе была безымянной.

«Здесь для нас такое название бы не сработало. Правильное же название спектакля «Рюсся-фобия». Не все вчитываются во второй смысл, и это нормально, потому как слово провокационное. Мы с ним постоянно сталкиваемся. А «рюсся» – это пренебрежительное название русских. Он был довольно распространён во время Финской войны. Но потом, когда Финляндия начала дружить с СССР и всячески компенсировать эту травму, – сейчас финны стараются не употреблять этого термина, это считается запрещённым ругательством. Это игра слов, но за нею стоят определённые смыслы», – говорит драматург.

Сам же спектакль, хоть и наполнен художественными приёмами, абсолютно документальный. В основу взяты интервью участников Зимней войны, очевидцев и простых людей, которые пережили этот опыт из финской истории. Поставить «Руссофобию» Варвару Фаер побудило чувство несправедливости действий России.

«Поскольку у нас Зимняя война – предмет обсуждений с моим мужем на кухне, именно как пример адской подлости. Меня интересуют такие вещи, когда подлость не была наказана. Меня это возмущает, не только в политических событиях, но и в личных. А некоторое время назад выяснилось, что Максим (Курочкин – ред.) и ещё два русских драматурга занимались исследованием темы Зимней войны. Всё сложилось именно с Максимом, поскольку тема в него попала больше, чем в российских драматургов. По его ощущениям, он сейчас переживал то, что финны пережили в 1939 году», – рассказывает Фаер.

Хоть режиссёр и сомневается в скором завершении российско-украинской войны, но она надеется, что с помощью подобных спектаклей удастся наладить диалог хотя бы между людьми культуры и искусства.

«Отношения России и Украины сейчас до такой степени болезненны. И в ближайшем будущем не вижу даже облегчения этой болезненности. Российское нелегитимное руководство идёт исключительно на конфронтацию, а не на диалог. Это абсолютный тупиковый путь», – говорит Варвара Фаер.

Но, несмотря на трагический опыт Финляндии и неопределённости будущего Украины, спектакль внушает надежду – фраза главного героя в конце спектакля «Финляндия победила, победит и Украина» и развивающиеся полотна на сцене как символ ветра перемен.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу