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В Мариуполе начал работать уникальный проект, впервые разработанный в Украине – медицинский бот по имени «Марта». Теперь любой пользователь Facebook может получить ответы на распространенные вопросы о выборе семейного врача, вакцинации и профилактике заболеваний. Возможности медицинского бота и причины его создания выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Вы еще не знаете, как выбрать семейного врача, куда обратиться и какие документы при себе иметь, как получить информацию о медицинской реформе в Украине и ее обновлениях? Теперь об этом можно спросить у «Марты». Это медицинский бот, который запущен на платформе мессенджера Facebook. Свое имя бот получил по названию месяца, в котором была представлена первая рабочая версия проекта. А запущен он в работу накануне кампании по подписанию деклараций на медицинское обслуживание.

Мы решили сделать медицинский бот, в котором можно узнать информацию, как подписать лечащего врача, в каком центре это можно сделать

«В рамках реформы здравоохранения, к 1 апреля у нас стартует национальная кампания «Выбери своего врача». У нас возникли часто задаваемые вопросы – как правильно выбрать себе врача, какие документы при себе иметь. На основании этого анализа, мы решили сделать медицинский бот, в котором можно узнать информацию, как подписать лечащего врача, в каком центре это можно сделать. В будущем планируется разрабатывать этот медицинский бот для профилактики заболеваний, возможно – донорства. И что-то в этом плане», – рассказала специалист по коммуникациям Мариупольского горсовета Виктория Евдокимова.

​Новый сервис разработан мариупольскими специалистами и является первым в Украине. Автор уникального проекта, разработчик медицинского портала Medkontrol Сергей Сергеев говорит, что пока в арсенале бота есть ответы на несколько базовых вопросов. Со временем сервис будет расширяться. Планируется добавление раздела по правам пациента и обязанностям семейных врачей.

На данный момент присутствует 15 самых популярных вопросов. Они сформированы из тех вопросов, которые к нам приходили и которые есть на сайте Министерства здравоохранения Украины

«На данный момент присутствует 15 самых популярных вопросов. Они сформированы из тех вопросов, которые к нам приходили и которые есть на сайте Министерства здравоохранения Украины. Ну мы еще будем мониторить те вопросы, которые будут задаваться в процессе общения, и корректировать диалоги с ботом», – говорит автор проекта.

Воспользоваться услугами «Марты» смогут не только мариупольцы, но и жители всей Украины. Достаточно войти в Facebook на страницу «МедБот Марта» и приступить к общению. Разработчики проекта обещают с помощью бота предоставить максимум доступной информации по медицинской реформе. А если порядок оформления деклараций будет корректироваться, соответствующие поправки будут внесены и в приложение. Пользователи могут вносить свои идеи по улучшению работы приложения и оставлять их на сайте медицинского портала. «Марта» еще не совершенна, говорят программисты, но в перспективе она будет общаться со всеми желающим, как живой человек.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)