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Действительно ли Россия устраняет конкурентов беглого бизнесмена Сергея Курченко с угольного рынка оккупированного Донбасса? Сначала такую информацию распространяли в сепаратистских соцсетях, теперь об этом же со ссылкой на собственные источники сообщает российское интернет-издание РБК.

Информация о том, что всех российских угольных трейдеров убрали с рынка ОРДЛО в пользу компании «Газ-Альянс», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, появилась ещё несколько дней назад. В сепаратистских группах в социальных сетях разместили ссылку на якобы письмо или проект письма, которое подписали 15 российских угольных трейдеров.

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В этом коллективном обращении к высшему руководству России говорится, что Министерство экономического развития России запретило им через уполномоченного перевозчика АО «РЖД Логистика», заниматься вывозом угля с территории ОРДЛО. Всем, кроме компании «Газ-Альянс». Последнюю и связывают с Курченко.

У всех наших компаний на территории «ЛНР» и «ДНР» находится в общей сложности около 1350 гружённых вагонов с углём

«У всех наших компаний на территории «ЛНР» и «ДНР» (имеются в виду территории, захваченные названными группировками – ред.) находится в общей сложности около 1350 гружённых вагонов с углём, которые мы не можем вывезти в свете принятого решения. Вагоны простаивают с 15.03.2018 года. У многих компаний этот уголь уже оплачен, оплачена железнодорожная перевозка до станции назначения в России, оплачены таможенные платежи. Мы уже несём материальные и имиджевые потери, срываются договоры и международные контракты», – говорится в обращении.

Это письмо – фейк. Мы как работали, так и работаем – представитель ООО «Угольные технологии»

Радио Донбасс.Реалии решило проверить, существует ли в реальности такое письмо, а также понять, кто составляет конкуренцию Курченко в вывозе угля из ОРДЛО.

В компании «Угольные технологии», которая указана в распространённом письме, нам ответили, что впервые слышат о существовании такого документа.

Это, скорее всего, фейк. Мы как работали, так и работаем

«Я не в курсе этого письма. Это, скорее всего, фейк. Мы как работали, так и работаем», – заявили в ООО «Угольные технологии».

Правда, на уточняющие вопросы о вывозе угля с территории ОРДЛО в компании отвечать не стали.

Ничего не слышали о письме и в другой указанной в документе компании – «ЮгТрансРесурс». Однако и рассказывать, работают ли они с предприятиями группировок «ЛДНР», также не захотели.

Я не готов с вами делиться сакральной информацией относительно моего бизнеса. Насчёт письма – это фейк какой-то. Это брехня какая-то

«Ха. Знаете, я не готов с вами делиться сакральной информацией относительно моего бизнеса. Лучше воздержусь от этого ответа. Но насчёт письма – это фейк какой-то. Я даже не пойму сейчас, о чем речь. Это брехня какая-то», – заявили в ООО «ЮгТрансРесурс».

Информацию, что компания Курченко стала единственным поставщиком угля с Донбасса, подтвердили в трёх источниках – РБК

Однако накануне информация, что компания Курченко стала единственным поставщиком угля с Донбасса, вновь появилась в СМИ. На этот раз в российском издании «РБК». Журналисты также ссылаются на якобы подготовленное российскими угольными трейдерами письмо. Однако также заявляют, что эту информацию подтвердили сразу в трёх источниках.

Компания «Газ-Альянс», подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территорий, захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР», сообщил «РБК» один из деятелей сепаратистов Владислав Бриг, который называет себя «депутатом народного совета ДНР». Источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит», которая работает под контролем группировки «ЛНР», также рассказал «РБК», что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко. Информацию о передаче подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углём, рассказал «РБК» один из авторов обращения на условиях анонимности, не уточнив, отправлено ли уже это письмо, говорится в материале издания «РБК».

В России не заинтересованы, чтобы на этих территориях была отлажена какая-то централизованная схема – Дмитрий Рясной

Тем временем украинский журналист Дмитрий Рясной, который отслеживает ситуацию с вывозом угля из оккупированных украинских территорий, считает, что распространённое письмо – это фейк. По его мнению, навряд ли Россия заинтересована в какой-либо монополизации на территориях ОРДЛО.

Хаосом всегда управлять выгоднее и проще

«С точки зрения политики российской, они не заинтересованы, чтобы на этих территориях была отлажена какая-то централизованная упорядоченная схема. Хаосом всегда управлять выгоднее и проще», – считает Дмитрий Рясной.

Также, по мнению журналиста, распространение такой информации может быть выгодным тем, кто пострадал от потери угольных предприятий на оккупированных территориях, – чтобы эта тема оставалась на слуху.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)