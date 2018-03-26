Мэра города Лимана Донецкой области ​судят за незадекларированные доходы. По данным общественных активистов и прокуратуры чиновник не обнародовал личные деньги и имущество на боле, чем миллион гривен. Петру Цимидан​у грозит штраф и запрет занимать руководящие посты.

Незадекларированное имущество и деньги у мэра Лимана обнаружили активисты общественного движения «Сильные громады». Они говорят, что в декларации градоначальника не обнаружили дом, в котором живет Петр Цимидан. Затем обнаружились сотни гектаров земли. В общей сложности сумма перевалила за миллион гривен.

За 2016 год не задекларировано более миллиона

«Эти данные – из открытых источников. Одна декларация за 2015 год – 1 миллион, 600 тысяч гривен было не задекларировано. За 2016 год не задекларировано более миллиона, почти миллион и 100 тысяч гривен», – говорит активист Роман Пунин.

Сам Лиманский градоначальник от комментариев отказался и предложил беседовать только в суде.

Дом, в котором, по данным следствия, живет Петр Цимидан, находится в элитном поселке Диброва. Его чиновник тоже не задекларировал. Местные жители говорят, что начиная с 2015-го года, когда их сосед стал мэром города, инфраструктура в поселке резко начала улучшаться. Сейчас единственная расчищенная от снега дорога ведет прямиком к дому Петра Цимидана.

Я думаю, он живет здесь. Машина же ездит за ним

«Контейнеры мусорные поставил, освещение сделал, этого же ничего не было. Автобус нам пустил еще дополнительно. Я думаю, он живет здесь. Машина же ездит за ним», – рассказывает жительница Дибровы Вера Дудина.

После заявления активистов, в прокуратуре начали свое расследование. Правоохранители попутно установили, что Цимидан незаконно создал искусственный водоем на территории своего кафе в заповедной части леса. Обвинения в сокрытии доходов и нарушении земель передали в суд. Правда в непредвзятости городских судей есть сомнения.

Было заявлено ходатайство об отводе в связи с тем, что судья находится на квартирном учёте в городском совете

«Было заявлено ходатайство об отводе в связи с тем, что судья находится на квартирном учёте в городском совете. По этим основаниям прокурором было заявлено ходатайство об отводе судьи. Данное ходатайство не было удовлетворено, поэтому следующее заседание будет проводиться в прежнем составе», – говорит руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.

Первые два судебных заседания не состоялись. Первое из-за неявки подсудимого и его адвоката, второе из-за отвода судьи. Третья попытка тоже не была удачной.

Учитывая, что это дело резонансное, заседание будет назначено, как можно скорее

«Судебное заседание не состоялось, потому что председательствующий судья находится на больничном в связи с болезнью малолетнего ребенка. О дате и времени проведения следующего судебного заседания будет объявлено на официальном сайте суда. Но, учитывая, что это дело резонансное, заседание будет назначено, как можно скорее. В ближайшее время», – убежден судья-спикер Краснолиманского городского суда Александр Мирошниченко.

В случае признания вины, мэру Лимана грозит штраф до 40 тысяч гривен. Также ему запретят занимать руководящие должности.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)