Мэра города Лимана Донецкой области судят за незадекларированные доходы. По данным общественных активистов и прокуратуры чиновник не обнародовал личные деньги и имущество на боле, чем миллион гривен. Петру Цимидану грозит штраф и запрет занимать руководящие посты.
Незадекларированное имущество и деньги у мэра Лимана обнаружили активисты общественного движения «Сильные громады». Они говорят, что в декларации градоначальника не обнаружили дом, в котором живет Петр Цимидан. Затем обнаружились сотни гектаров земли. В общей сложности сумма перевалила за миллион гривен.
За 2016 год не задекларировано более миллионаРоман Пунин
«Эти данные – из открытых источников. Одна декларация за 2015 год – 1 миллион, 600 тысяч гривен было не задекларировано. За 2016 год не задекларировано более миллиона, почти миллион и 100 тысяч гривен», – говорит активист Роман Пунин.
Сам Лиманский градоначальник от комментариев отказался и предложил беседовать только в суде.
Дом, в котором, по данным следствия, живет Петр Цимидан, находится в элитном поселке Диброва. Его чиновник тоже не задекларировал. Местные жители говорят, что начиная с 2015-го года, когда их сосед стал мэром города, инфраструктура в поселке резко начала улучшаться. Сейчас единственная расчищенная от снега дорога ведет прямиком к дому Петра Цимидана.
Я думаю, он живет здесь. Машина же ездит за нимВера Дудина
«Контейнеры мусорные поставил, освещение сделал, этого же ничего не было. Автобус нам пустил еще дополнительно. Я думаю, он живет здесь. Машина же ездит за ним», – рассказывает жительница Дибровы Вера Дудина.
После заявления активистов, в прокуратуре начали свое расследование. Правоохранители попутно установили, что Цимидан незаконно создал искусственный водоем на территории своего кафе в заповедной части леса. Обвинения в сокрытии доходов и нарушении земель передали в суд. Правда в непредвзятости городских судей есть сомнения.
Было заявлено ходатайство об отводе в связи с тем, что судья находится на квартирном учёте в городском советеВладимир Шилов
«Было заявлено ходатайство об отводе в связи с тем, что судья находится на квартирном учёте в городском совете. По этим основаниям прокурором было заявлено ходатайство об отводе судьи. Данное ходатайство не было удовлетворено, поэтому следующее заседание будет проводиться в прежнем составе», – говорит руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.
Первые два судебных заседания не состоялись. Первое из-за неявки подсудимого и его адвоката, второе из-за отвода судьи. Третья попытка тоже не была удачной.
Учитывая, что это дело резонансное, заседание будет назначено, как можно скорееАлександр Мирошниченко
«Судебное заседание не состоялось, потому что председательствующий судья находится на больничном в связи с болезнью малолетнего ребенка. О дате и времени проведения следующего судебного заседания будет объявлено на официальном сайте суда. Но, учитывая, что это дело резонансное, заседание будет назначено, как можно скорее. В ближайшее время», – убежден судья-спикер Краснолиманского городского суда Александр Мирошниченко.
В случае признания вины, мэру Лимана грозит штраф до 40 тысяч гривен. Также ему запретят занимать руководящие должности.
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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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