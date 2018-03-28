(Друкуємо мовою оригіналу)

Что представляет собой общественный сектор оккупированной части Донбасса? Осталось ли вообще в ОРДЛО понятие «общественных организаций»? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из неподконтрольного Украине Донецка.

Сейчас общественных организаций в Донецке единицы, и об их деятельности мало кто знает даже среди местных жителей. Если «при Украине» на сайте городской администрации Донецка был целый каталог из неполитических союзов, то сейчас какая-либо информация об NGO – «неправительственном секторе» – на подконтрольной «ДНР» территории отсутствует (есть лишь список запрещенных – ред.). Местные жители могут и не подозревать о существовании таковых.

На сегодняшний день самой популярной и многочисленной в Донецке является общественная организация «Молодая республика». Она была создана три года назад и является ответвлением политического общественного движения «Донецкая Республика». В уставе «МР» прописано, что ее цели – осуществление мероприятий, связанных с созданием «демократического, социально справедливого общества, улучшением профессионального, интеллектуального и образовательного уровня» молодого населения.

Среди декларируемых задач у «Молодой республики» – «воспитание патриотизма, создание правовой и молодежной культуры, повышение уровня духовного и физического развития, помощь молодым людям в поиске работы и трудоустройстве». Численность этого союза на данный момент уже превышает тысячу молодых людей: в основном, это студенты и школьники. «Молодая республика» имеет 35 отделений в 20 городах и районах подконтрольной «ДНР» территории.

У молодежной коалиции есть несколько проектов: «Инфошкола», «Собкор», «Наследники Победы» и «Бессмертный полк». «Инфошкола» – сетевая площадка для школьников, призванная создать школьные пресс-службы и обучающая детей журналистике. «Собкор» – также обучение журналистике, но для людей постарше. Целями проекта «Наследники победы» является помощь ветеранам Второй мировой и вместе с тем – семьям погибших боевиков группировки «ДНР». «Бессмертный полк» – марш-акция, участники которой с фотопортретами почитают память своих родственников в День победы. А вот проект «АртТаран» – это платформа для молодых художников.

Раньше сепаратистские каналы часто показывали, как участники «Молодой республики» помогают в пострадавшим жителям в восстановлении жилья, проводят субботники. Но ее деятельность большей частью все же политизирована. Активисты организации – завсегдатаи пропагандистских мероприятий: открывают мемориальные доски бойцам группировки «ДНР» на школах, разрабатывают веб-портал о боевиках, погибших «в боях за ДНР», а лидер организации Никита Киосев – постоянный гость на местном телевидении. «Такие вещи как память, безусловно, очень важны для самосознания человека, ведь именно история его родного края определяет его будущее. На сегодняшний день мы планируем сделать отдельный сайт, на котором будут собраны истории о молодых людях, отдавших жизнь на благо Донбасса», – говорит в эфире Киосев.

Единственной организацией на оккупированной территории Донбасса, которая реально занимается социальной деятельностью, остается Донецкий городской волонтерский центр. Основан он еще осенью 2014-го. Его добровольцы, как правило, помогают инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам; центр насчитывает свыше 280 активистов, они собирают вещи для пострадавших, восстанавливают дома, оказывают психологическую поддержку нуждающимся, разгружают «гумконвои».

Сведения о других общественных организациях на подконтрольной «ДНР» территории, решающих социальные, экологические и другие проблемы, практически отсутствуют. «Оплот Донбасса», «Патриотические силы Донбасса» – все это, опять же, агитация и политика. Даже партия, дублирующая имя псевдогосуарственного образования и возглавляемая Захарченко, – «Донецкая республика» – называет себя «общественным движением».

Еще в конце 2015-го здесь создали первую детскую общественную организацию «Захаровцы», взяв за основу советскую пионерию. Уже на следующий день после создания организации лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко «открестился» от одноименного названия. В итоге, организацию переназвали в «Беркутята». Сегодня об этом детском образовании и вовсе не упоминается.

В так называемой «конституции ДНР» упоминается, что «гарантируется свобода деятельности общественных объединений», но в «законах» оккупированной территории статус общественных движений не закреплен.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)