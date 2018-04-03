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Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. Некоторые политологи считают, что необходимо вовсе не признавать президентские выборы в России, а Владимира Путина считать незаконноизбранным. Международное право не имело подобных прецедентов, однако Украине и международному сообществу необходимо общаться с государством-агрессором хоть через какого-то президента, и здесь выбирать не приходится, считают другие эксперты. Голосование и выборы российского президента 18 марта на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым – является противоправным, за такое определение проголосовало 255 депутатов Верховной Рады. Также народные избранники призвали международное сообщество применить дополнительные санкции к России, а также персональные к тем, кто организовывал выборы в Крыму. Мировые лидеры не должны протягивать Путину руки, говорит кандидат политологических наук​ Сергей Джердж

Нужно пойти дальше и МИД Украины должно поставить вопрос о непризнании выборов в России целиком, считает кандидат политологических наук Сергей Джердж. По его мнению, санкции и подобное политическое давление – это самый эффективный и бескровный способ обуздать Россию. Высылки дипломатов недостаточно, считает эксперт.

Для международного сообщества есть отличный повод вообще не признавать легитимность президента России

«Для международного сообщества есть отличный повод вообще не признавать легитимность президента России. Владимир Путин должен стать «нерукопожатным» для лидеров крупных влиятельных государств. Это тоже политическое давление на Россию, как на державу-агрессора», – отмечает Сергей Джердж

Мировое сообщество безусловно должно наказать Россию за выборы в Крыму, считает политолог Тарас Черновол. Но прецедентов подобному случаю не было.

Видимо, Украине придется выработать свою тактику, как относиться к статусу президента Владимира Путина. Возможно, Западу и Украине придется использовать так называемый «принцип сомнительной легитимности», считает политолог.

Мы не признаем право путина избираться в Крыму, это наша территория

«Мы не признаем право путина избираться в Крыму, это наша территория. Но, с другой стороны, нам необходимо продолжать контакты в том же «нормандском формате». И сегодня «нормандский формат» больше необходим Украине, чем России. Для РФ он стал отягощающим фактором. В этих условиях не стоит заявлять, что мы не признаем избранным президента России. В Крыму он получил может пол процента голосов. Остальные голоса он получил на их официальной территории», – говорит Тарас Черновол

Членов крымских изберкомов будем арестовывать за нарушение целостности Украины – Залищук

Признание незаконности выборов – не просто декларация, заявила один из авторов законопроекта о непризнании выборов России в оккупированном Крыму, народный депутат Светлана Залищук. К участникам избирательных комиссий, которые работали в Крыму, будут применяться особые санкции вплоть до ареста.

Говорится о членах избирательных комиссий, которые работали в Крыму и организовывали эти выборы. МИД Украины уже сейчас собрало все эти данные на этих людей

«Говорится о членах избирательных комиссий, которые работали в Крыму и организовывали эти выборы. МИД Украины уже сейчас собрало все эти данные на этих людей. Если они будут передвигаться по контролированной территории Украины, то их арестуют и против них будут возбуждены уголовные дела и начнутся судебные производства за то, что они брали участие в преступлениях направленных против территориальной целостности Украины», – заявила Светлана Залищук

18 марта за Владимира Путина в Крыму проголосовало более 92% голосовавших.

Это один из самых высоких показателей по регионам. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров заявил, что большинство крымских татар, а также сотни тысяч людей других национальностей бойкотировали эти выборы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)