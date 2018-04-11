Силовики в АТО без декларацій: задля корупції чи безпеки?

Дозволити всім правоохоронцям, які відправляються в зону АТО, не подавати електронні відкриті декларації пропонує в своєму законопроекті Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Також у цьому законопроекті пропонують засекретити населений пункт, у якому силовик володіє майном, а також багато інших даних. Пояснення – особиста безпека співробітників. Але деякі депутати і навіть самі учасники АТО вважають, що так хочуть приховати корупційні схеми і спростити багатомільйонні розкрадання.

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Всім силовикам, хто має хоч якийсь стосунок до військової операції на Донбасі, загрожує потенційна небезпека, вважають у Національному агентстві з питань запобігання корупці (НАЗК). Знизити цю небезпеку можна, обмеживши публічний доступ до їхніх декларацій про доходи, вважає заступник керівника департаменту антикорупційної політики НАЗК Андрій Яйчук.

НАЗК подала на розгляд до Кабінету міністрів законопроект. У ньому запропоновано звільнити силовиків від декларування нерухомості, дати можливість не вказувати місце проживання, не вказувати посаду.

Якщо ці дані засекретити, правоохоронцям та їхнім родинам буде жити спокійніше, вважає Андрій Яйчук. Зловмисникам буде складніше їх знайти.

«При відкритому доступі до реєстру нерухомого майна я можу знайти людину навіть у Києві, не кажучи вже про невеликі міста, оскільки площа житла є відкритою інформацією. Навіть якщо немає адреси, елементарними розрахунками знаючи ім'я та прізвище я знайду або зведу до мінімуму кількість людей, які мене цікавлять», – вважає Андрій Яйчук.

У НАЗК заявили, що декларація майна правоохоронців все одно буде проводитися, але «окремим порядком». Яким – не пояснили.Буцімто він ще не прописаний.

«Це знищення системи е-декларування» –​ Лещенко

Законопроект НАЗК – це продовження кампанії зі знищення системи електронного декларування. Мета – звільнити чиновників від відповідальності за недекларування доходів, вважає голова підкомітету з питань запобігання й протидії корупції, народний депутат Сергій Лещенко. У результаті розростається чорний ринок довідок про перебування в АТО. За його словами, аналогічно раніше «липовими» довідками учасника АТО чиновники рятувалися від люстрації.

Був в АТО хоча б один день – зняти обов'язок електронного декларування. Це призведе до чорного ринку довідок АТО

«Вивели з-під декларування співробітників СБУ, які тепер подають невідомо що, невідомо кому, в паперовому вигляді в секретний відділ, у який ніхто не має доступу. Потім це намагалися поширити і на військову розвідку і прокуратуру. Тепер уже не приховують і намагаються з усіх, хто був в АТО хоча б один день, зняти обов'язок електронного декларування. Це призведе до чорного ринку довідок про перебування в АТО», – заявив Сергій Лещенко.

В Україні «цілком таємно» часто веде до розкрадання – фахівець

Моя декларація є в публічному доступі, розповідає екс-радник начальника генштабу ЗСУ, аеророзвідник, який неодноразово працював у зоні АТО, Натан Хазін. На його думку, в Україні будь-яка так звана «секретність» призводить у більшості випадків до корупції. А знайти людину можна набагато простіше, зовсім не обов'язково шукати його декларацію про доходи.

Навіть надсекретні американські військові існують у податковому полі

«Навіть надсекретні американські військові існують у податковому полі. В ізраїльській армії також не практикується засекречування декларацій. Це ще одна спроба сховатися або розробити корупційні схеми. Ми вже бачили, як це працює, наприклад, з придбанням програмного забезпечення для ЗСУ. Завдяки грифу «цілком таємно» сотні мільйонів гривень використовується без контролю».

Така норма закону є серйозною перешкодою для роботи журналістів та громадських активістів, адже це ускладнить аналіз декларацій публічних осіб, вважають у Центрі протидії корупції. Також у законопроекті запропоновано не звільняти держслужбовців, покараних адміністративним стягненням за корупцію.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ