Авария на шахте в Донецкой области. Пострадали семь человек, один находится в тяжелом состоянии. Возгорание газо-воздушной смеси произошло минувшей ночью на горизонте 470 метров на шахте «Покровская». Шестерых обгоревших шахтеров оперируют в Краматорске, а спасатели ликвидируют последствия подземного пожара.

Вспышка газо-воздушной смеси произошла минувшей ночью на шахте «Покровская». Пожар возник на горизонте 470 метров второй южной лавы блока номер семь. На место происшествия немедленно выдвинулись горноспасательные отряды.

Всего в шахте находилось 406 человек. На аварийном участке – 37 горняков

«Событие классифицировали как чрезвычайное происшествие техногенного характера. К месту происшествия для проведения спасательных работ прибыли 7 отделений военизированных горно-спасательных отрядов. Всего в шахте находилось 406 человек. На аварийном участке – 37 горняков. На данный момент на шахте работают два отделения военизированного горно-спасательного отряда. Они проводят работы по охлаждению аварийного участка», – рассказала начальник пресс-центра Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

Спустя полтора часа после аварии всех работников шахты вывели на поверхность. Там выяснилось, что 6 человек получили ожоги и один – комбинированную травму. Он в тяжелом состоянии находится в больнице Мирнограда. Остальных пострадавших доставили в Краматорск. Здесь находится единственное ожоговое отделение на севере области. Врачи готовят горняков к операциям.

Площадь ожога 15-20 процентов

«Четыре человека в состоянии относительно удовлетворительном, с площадью ожога 3-5 процентов поверхности тела. И два пострадавших в состоянии средней тяжести. Площадь ожога 15-20 процентов. У пятерых из пострадавших есть легкие ожоги дыхательных путей. Будем убирать мертвые ткани, так называемая операция-дермабразия с одномоментной ксенопластикой, то есть закрытием искусственной кожей, так называемой ксенокожей», – говорит заведующий ожоговым отделением Краматорской горбольницы №3 Олег Андреев.

Краматорские врачи с оптимизмом говорят о здоровье шахтеров. В этот раз, считают специалисты, шахтерам повезло – площадь ожогов невелика. Работы на аварийном участке остановлены до выяснения причин пожара. Расследует это дело и ищет виновных прокуратура.

«Данные об этом происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации части первой статьи 252 Уголовного кодекса Украины и устанавливаются причины данного события. Санкция в виде ограничения свободы до 5 лет, и лишения свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности» – заявляет прокурор Красноармейской местной прокуратуры Людмила Селаева.

Три месяца назад на этой шахте уже происходила подобная авария. Тогда из-за вспышки газа пострадали восемь человек.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)