Спасатели Донецкой области готовятся к сухому и засушливому лету. Из-за такой погоды часто возникают лесные пожары. Они опасны тем, что быстро разрастаются и наносят колоссальный ущерб. Бороться с ними тренировались пожарные разных городов области в лесах под Лиманом.

Тактические учения пожарно-спасательных отрядов стали одними из крупнейших в регионе. Более 20 единиц спецтехники, пожарный поезд и две группы разминирования отрабатывали навыки локализации и тушения лесных пожаров. По легенде, первый пострадавший, спасаясь из огня, на своём автомобиле наехал на мину, оставшуюся после боевых действий.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, а прибывшие экипажи пожарных расчётов эвакуировали всех гражданских из леса.

После этого спасатели приступили к тушению пожара. Задействовали 10 команд из разных городов области. Но воды в пожарных машинах хватает всего на пару минут. Поэтому пришлось привлечь специальный пожарный поезд. Только тогда все расчёты получили возможность задействовать дальнобойные водяные пушки для тушения огня на кронах многометровых сосен.

Работаем практически на автомате

В этом году к учениям привлекли не только кадровых пожарных, но и добровольцев из Лиманского центра безопасности граждан. Они показали, что в своих навыках ничем не уступают профессионалам.

«Мы уже привыкли. Работаем практически на автомате. Все действия слажены, команда хорошая», – говорит начальник Лиманской пожарно-спасательной команды Александр Юхновец.

На сегодня у нас есть 53 подразделения. В случае необходимости у нас хватает сил и средств для ликвидации пожара такого уровня

Лесной пожар, говорят спасатели, опасен тем, что быстро переносится по кронам деревьев и в считанные минуты может дойти до населённых пунктов, при этом, чтобы его потушить, обычных средств недостаточно. Необходимы специальные брандспойты. Тем не менее, успокаивают офицеры, пожарные всегда начеку, техники и людей достаточно, чтобы не допустить катастрофы.

«Техники хватает, на сегодня у нас есть 53 подразделения, на круглосуточном дежурстве у нас приблизительно 350 человек личного состава, и в случае необходимости у нас хватает сил и средств для ликвидации пожара такого уровня», – рассказывает начальник Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Алексей Мигрин.

Беречь лес призывают и власти региона. Ведь лесов на Донбассе не так уж много, поэтому отрабатывать такие навыки борьбы за каждый гектар очень важно.

Каждый гектар леса для нас на вес золота

«К сожалению, Донецкая область в Украине одна из наименее засаженных лесами, и каждый гектар леса для нас на вес золота. Впечатления хорошие. Я думаю, что в случае таких пожаров будет немедленный выезд и такой пожар будет потушен», – считает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В минувшем году пожарные области локализовали более 70 лесных пожаров.

Если в этом году наземной техники будет недостаточно, то спасатели обещают привлечь пожарную авиацию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)