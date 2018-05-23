Российские учения в Азовском море 21–23 мая прошли без агрессивных эксцессов – такую информацию предоставили Радио Свобода в Государственной пограничной службе Украины. Но само по себе проведение подобных учений уже является давлением и милитаризацией этого района, считают в Администрации президента Украины. А вот по мнению военных экспертов, Россия превращает Азовское море в свое внутреннее.

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Украинские моряки и пограничники 20 мая получили от российских военных сообщение, что в ближайшие 3 дня в Азовском море будут проводиться учения. Но масштабных учений со стрельбами так и не состоялось. Наблюдалось лишь перемещение российских сторожевых катеров.

Однако и это вызывает напряжённость, говорит спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. В случае вооружённых действий на Азовском море противопоставить россиянам Украине нечего.

Наши пограничные катера классом намного уступают катерам России, мы не смогли бы дать адекватный отпор

«Мы наблюдали движение двух пограничных катеров «Вельбот» ФСБ России. Наши пограничные катера классом намного уступают катерам России. Наши катера все на ходу, но они требуют обновления. Поэтому если говорить о противостоянии на море, мы не смогли бы дать адекватный отпор. Но у нас есть другие способы сдерживания», – сообщил Олег Слободян.

Кремль милитаризует Азовское море и захватывает украинских моряков – Борис Бабин

Кремль милитаризует Азовское море: Россия постоянными учениями и эскалацией напряжённости создает условия, когда торговым судам будет некомфортно и невыгодно ходить в украинские порты, считает представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Россияне всё чаще задерживают украинские рыболовецкие и торговые суда, а экипажи арестовывают.

Например, 10 мая украинское рыболовецкое судно «Амур» россияне задержали в нейтральных водах Азовского моря, а экипаж арестовали. А 4 мая украинских рыболовов захватили у берегов Крыма. Под угрозой любая хозяйственная деятельность Украины на Азовском море. А браконьерство со стороны России поддерживается российской погранслужбой, говорит чиновник.

Если они незаконно делают осмотр и остановку судна, то что им помешает снять с борта кого-либо из членов экипажа и выкрасть его?

«Торговые суда сегодня россияне останавливают и осматривают. Если они незаконно делают осмотр и остановку судна, то что им завтра помешает завтра снять с борта кого-либо из членов экипажа и выкрасть его? Что им помешает забрать судно в собственный порт? И это прежде всего касается судов под иностранными флагами, поскольку из-за контроля Россией Керченского пролива у Украины на Азове нет торгового судоходства под украинским флагом. Россия уже посягает на торговое судоходство под любым флагом», – рассказал Борис Бабин.

Азовские порты Мариуполь и Мелитополь под усиленным вниманием ФСБ и ГРУ –​ эксперт

Постоянные учения россиян в Азовском море, строительство Керченского моста, ограничение украинской торговли и рыболовства – это всё элементы гибридной войны России против Украины, считает военный эксперт Юрий Карин. По его мнению, русскоязычные порты Азова Мариуполь и Мелитополь уже под усиленным вниманием российских спецслужб. Поводом для начала «русской весны» (или другого оккупационного сезона) в этих городах могут стать, например, проблемы с хлипким Керченским мостом.

Якобы угрозой для Керченского моста являются украинские диверсанты, это может стать поводом для военной фазы в Азовском море

«В России проведена мощнейшая военно-информационная кампания. Якобы угрозой для работы Керченского моста являются украинские диверсанты и радикалы. У россиян сформировано мнение, что сам по себе этот технически недоработанный мост рухнуть не может. Он либо будет взорван, либо на нём будет какая-либо диверсия. Это может стать поводом для включения военной фазы в Азовском море», – считает Юрий Карин.

России не нужна оккупированная часть Донбасса, и она попытается вернуть его Украине на своих условиях. И по этой причине давление на Украину, в том числе и через захват Азовского моря, будет возрастать, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)