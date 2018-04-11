Українським ВМС потрібні «москіти» і стратегія – Кабаненко 

Для протидії російській загрозі на морі Україна потребує москітного флоту, стверджує заступник міністра оборони, адмірал Ігор Кабаненко, адже в задачі Держприкордонслужби не входить реагування на зовнішні загрози. Таке зауваження він зробив у зв’язку з нещодавнім випадком, коли прикордонники затримали судно «Норд», на яке згодом суд наклав арешт. Натомість віце-адмірал Сергій Гайдук переконаний, що москітний флот має бути складовою більшого, збалансованого, а єдиний шлях посилити позиції України на морі – розробити механізм швидкого транспортування суден із суші.

Росія намагається залякувати інші держави, але це не означає, що Україна не повинна протидіяти їй, зазначає політолог Валерій Димов.

Нам треба відповідати, інакше ми будемо тільки мотивувати Росію

«Отримані від США катери, броньові катери або ті, що побудовані в Україні – вони створені для охорони морських кордонів. Вони не витримають морського бою з Росією, але чи це означає, що нам потрібно не відповідати на те, що нас залякують? Нам треба відповідати, інакше ми будемо тільки мотивувати Росію. Зрозуміло, що Росія може туди ввести війська. Зрозуміло, що вони можуть може навіть потенційно потопити український катер. Але не вийде у Росії вже безкарно творити той безчин, який вона творила останнім часом», – стверджує Димов.

Для протидії таким спробам з російського боку в Азовському морі розташовані підрозділи морських прикордонників, але не лише вони, зазначає командувач ВМС України в 2014–2016 роках, віце-адмірал Сергій Гайдук.

Можна розраховувати і планувати свої дії відповідно до рівня загроз, які можуть виникати

«Також маємо угруповання Збройних сил України і інших військових формувань, які виконують завдання на приморському напрямку. Цим складом можна розраховувати і планувати свої дії відповідно до рівня загроз, які можуть виникати з боку як сухопутного угруповання, яке діє на приморському напрямку, так і з морського напрямку», – стверджує Гайдук в ефірі «Ранкової Свободи».

Проте колишній перший заступник головнокомандувача ВМС, перший заступник начальника Генштабу ЗСУ і заступник міністра оборони, адмірал Ігор Кабаненко переконаний, що реагування на погрози не входить до завдань Державної прикордонної служби, і Україна мусить зосереджувати зусилля на морі, аби захищати свої інтереси.

Конфлікт на морі має такий повзучий характер, але розвиток відбувається

«Конфлікт на морі розвивається. Він поки має такий повзучий характер, але розвиток відбувається, тому що, з одного боку, є порушення законодавства України, з іншого – держава-окупант не визнає це, і такий розвиток конфлікту, розвиток кризи відбувається. Нам сьогодні не можна втрачати час, потрібно розгортати відповідні угруповання, і вони повинні займатись патрулюванням, нести бойову службу, постійно бути присутні у важливих районах виключно морської економічної зони і, звичайно, територіального моря України», – зазначив він.

Кабаненко вважає ключовим питання військово-морської стратегії, без якої ефективна протидія російській агресії на воді, на його думку, неможлива.

Без погляду в майбутнє на п'ять, 10, 15 років – завжди буде фактор сюрпризу

«Без погляду в майбутнє на п'ять, 10, 15 років, без розуміння, як ми будемо захищатись, що для нас є пріоритетом, яким чином буде все це вибудуване - неможливо. Це буде таке реагування на те, що відбулося, завжди буде фактор сюрпризу, неочікувані дії з іншого боку», – каже він.

Зі свого боку він наполягає на ефективності моделі москітного флоту як пріоритету військово-морських сил. Під цим заступник начальника Генштабу має на увазі сукупність малогабаритних, проте швидких бойових одиниць.

«Це невеликі платформи, але вони мають високу швидкість – до 50 вузлів. Вони малопомітні, мають можливість розгортатись на визначених напрямах та районах швидко, їх багато. На такі загрози це асиметрична відповідь, тому що на сьогоднішній день побудувати симетричний флот - як між Радянським Союзом і НАТО було за часів Холодної війни – це неможливо», – стверджує Кабаненко.

Один корвет буде коштувати москітного угруповання з 25-30 платформ

Москітні платформи, пояснює військовий, поділяються на пошуково-ударні, мінно-тральні та амфібійні. Їх виробництво, зауважує він, вигідніше, ніж будівництво великих кораблів.

«Для того, щоб побудувати чотири корвети багатоцільових, інфраструктуру, яка потрібна, і так далі – один корвет з інфраструктурою буде коштувати москітного угруповання з 25-30 платформ», – зауважує Кабаненко.

Натомість Сергій Гайдук переконаний, що москітні платформи мають бути лише елементом флоту.

Флот – це більш широке поняття, ніж москітна платформа

«Не можна дивитись на флот тільки з точки зору москітних платформ. Тому що флот – це і корабельний склад, і авіація, і морська піхота, і берегові ракетні війська. Флот – це і частини спеціального призначення, частини оперативно-бойового забезпечення, тобто це більш широке поняття, ніж москітна платформа. В цій ситуації, я вважаю, москітний флот повинен бути складовою збалансованого українського флоту», – аргументує віце-адмірал.

Крім того, він підкреслює важливість швидкого сухопутного перевезення морських суден. Як приклад наводить Росію.

В Астрахані було здійснено позапланові тренування з переміщення залізничним транспортом артилерійських катерів

«2 квітня в Астрахані в дивізіоні артилерійських катерів каспійських флотилій, які там дислокуються, було здійснено позапланові тренування з переміщення залізничним транспортом артилерійських катерів проекту 1204 «Шмель» – тобто ті катери, які обладнані і крупнокаліберною артилерією, і системами залпового вогню», – каже Гайдук. Залізниця, за його словами, скоротила термін перевезення з Каспію до Азова удвічі.

На його переконання, українські ВМС повинні розробити альтернативний, не морський шлях переміщення зокрема й артилерійських катерів, які могли б посилити морську охорону.

Крім того, військовий зауважує брак визначеної національної морської політики в Україні, який стає на заваді подальшому розвитку флоту.

Суднобудівна галузь лежить

«Суднобудівна галузь нашої держави лежить. Тому, говорячи про те, яким бути флоту, треба спершу прийняти на вищому рівні питання: а чи бути йому? Якщо на даний момент це рішення не прийняте, то дискутувати про збалансований чи москітний флот – це, як то кажуть, товкти в ступі порожнечу», – впевнений Сергій Гайдук.

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