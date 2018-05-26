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26 Травень 2018, Київ 11:33
Донбас

Почему шахтёров не выпускают из ОРДЛО

Иллюстративное фото

(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировка «ДНР» пытается удержать рабочие кадры. Не так давно невыездными по так называемому «указу» Александра Захарченко стали тысячи людей (работники захваченных «госпредприятий» и сами боевики). Впрочем, главарь группировки пояснил, что на практике это коснётся только руководителей и «госслужащих». Но оказалось, что в эту категорию попали и некоторые горняки.

Шахтёры некоторых предприятий стали невыездными из подконтрольной группировке «ДНР» территории: их заставляют подписывать соответствующие заявления, констатируют горняки в социальных сетях; это же подтверждает и председатель профсоюза шахтёров Донбасса Михаил Волынко. Также горняков вынуждают брать отпуск за свой счёт, информирует он.

«Отпуска за свой счёт и невыезд на «территорию Украины» (имеется в виду подконтрольная Киеву территория – главари сепаратистов «не считают Украиной» территории оккупированные – ред.) – это наблюдалось на макеевских шахтах. На остальных шахтах на оккупированной территории пишут за свой счёт отпуск», – рассказывает Волынко.

Принудительные отпускные активно обсуждают в социальных сетях.

Также шахтёрам на оккупированной территории задерживают зарплаты, говорит донецкий журналист Денис Казанский. Он поясняет: все эти проблемы возникли из-за отсутствия рынка сбыта угля.

Денис Казанский
Денис Казанский

Самая главная проблема состоит в том, что некуда девать этот уголь. России он точно не нужен, у неё много своего угля
Денис Казанский

«Самая главная проблема состоит в том, что некуда девать этот уголь. России он точно не нужен, у неё много своего угля. И с самого начала, когда люди выходили «за Россию», было неясно, на что они рассчитывают, потому что Россия свой «Донбасс» уже давным-давно фактически ликвидировала. И понятное дело, что она тем более не будет поддерживать украинские шахты», – говорит журналист.

Ликвидацией рабочих мест группировка «ДНР» может заманивать шахтёров вступать в ряды вооружённых формирований, допускает политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов

Их заманивают деньгами. Естественно, когда у человека семья, и ему некуда податься, только воевать – это его устраивает
Кирилл Сазонов

«Их заманивают деньгами. Естественно, что ликвидация рабочих мест, когда у человека семья, ребёнок и ему некуда податься, только воевать – это его устраивает. Это один из методов загона в «ополчение». У боевиков страшный недобор живой силы. Кого-то убили, кого-то ранили, кто-то понял, что это все закончится плохо, и дезертировал. И они, естественно, всячески пытались завербовать местное население. Потому что, во-первых, местное население совсем не жалко. Никому не придётся платить компенсацию, никого не придётся скрывать, вывозить тела и хоронить в Ростовской области (России – ред.). И во-вторых, убитого местного можно использовать в плане агитации, мол, в Украине идёт «гражданская война», – говорит политолог.

Ранее шахтёры уже проходили подготовку в рядах «ДНР». На «военные учения» их отправляли через повестки и в принудительном порядке. За неявку боевики грозили наказанием.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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