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Группировка «ДНР» пытается удержать рабочие кадры. Не так давно невыездными по так называемому «указу» Александра Захарченко стали тысячи людей (работники захваченных «госпредприятий» и сами боевики). Впрочем, главарь группировки пояснил, что на практике это коснётся только руководителей и «госслужащих». Но оказалось, что в эту категорию попали и некоторые горняки.

Шахтёры некоторых предприятий стали невыездными из подконтрольной группировке «ДНР» территории: их заставляют подписывать соответствующие заявления, констатируют горняки в социальных сетях; это же подтверждает и председатель профсоюза шахтёров Донбасса Михаил Волынко. Также горняков вынуждают брать отпуск за свой счёт, информирует он.

«Отпуска за свой счёт и невыезд на «территорию Украины» (имеется в виду подконтрольная Киеву территория – главари сепаратистов «не считают Украиной» территории оккупированные – ред.) – это наблюдалось на макеевских шахтах. На остальных шахтах на оккупированной территории пишут за свой счёт отпуск», – рассказывает Волынко.

Принудительные отпускные активно обсуждают в социальных сетях.

Также шахтёрам на оккупированной территории задерживают зарплаты, говорит донецкий журналист Денис Казанский. Он поясняет: все эти проблемы возникли из-за отсутствия рынка сбыта угля.

Самая главная проблема состоит в том, что некуда девать этот уголь. России он точно не нужен, у неё много своего угля

«Самая главная проблема состоит в том, что некуда девать этот уголь. России он точно не нужен, у неё много своего угля. И с самого начала, когда люди выходили «за Россию», было неясно, на что они рассчитывают, потому что Россия свой «Донбасс» уже давным-давно фактически ликвидировала. И понятное дело, что она тем более не будет поддерживать украинские шахты», – говорит журналист.

Ликвидацией рабочих мест группировка «ДНР» может заманивать шахтёров вступать в ряды вооружённых формирований, допускает политолог Кирилл Сазонов.

Их заманивают деньгами. Естественно, когда у человека семья, и ему некуда податься, только воевать – это его устраивает

«Их заманивают деньгами. Естественно, что ликвидация рабочих мест, когда у человека семья, ребёнок и ему некуда податься, только воевать – это его устраивает. Это один из методов загона в «ополчение». У боевиков страшный недобор живой силы. Кого-то убили, кого-то ранили, кто-то понял, что это все закончится плохо, и дезертировал. И они, естественно, всячески пытались завербовать местное население. Потому что, во-первых, местное население совсем не жалко. Никому не придётся платить компенсацию, никого не придётся скрывать, вывозить тела и хоронить в Ростовской области (России – ред.). И во-вторых, убитого местного можно использовать в плане агитации, мол, в Украине идёт «гражданская война», – говорит политолог.

Ранее шахтёры уже проходили подготовку в рядах «ДНР». На «военные учения» их отправляли через повестки и в принудительном порядке. За неявку боевики грозили наказанием.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)