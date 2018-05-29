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29 Травень 2018, Київ 20:06
Донбас

«Донбасс превращается в Руанду». Волонтёр за свои деньги открыл хоспис для пенсионеров из «серой зоны»

​Первый негосударственный хоспис открыл житель Часова Яра, 29 мая 2018 года

Первый негосударственный хоспис открыл житель Часова Яра. Здесь живут 20 одиноких пенсионеров из прифронтовых посёлков Донецкой области. Людей не только лечат и кормят, но и помогают восстановить документы и пенсии. Но сами родственники не спешат забирать стариков к себе, и они вынуждены доживать свой век, надеясь только на помощь волонтёров.

В хосписе на окраине Часова Яра живут двадцать пенсионеров. Сюда их эвакуируют волонтёры и военные. Иногда людей буквально вынимают из разрушенных домов. Жить им негде, государственных приютов нет, а в больницах их долго не держат.

Владимира Никифоровича привезли сюда из посёлка Мироновский после того, как его квартиру разрушили снаряды. Дети от него отказались, но в хосписе он нашёл заботливых людей и новых друзей.

Владимир Деркач
Владимир Деркач

Прекрасный коллектив, с добротой относятся к больным
Владимир Деркач

«Прекрасный коллектив, с добротой относятся к больным. Прекрасные повара. Я уже им стихи посвящаю: Мы работаем, не спорим, жарим, варим, кипятим. Что угодно приготовим, если только захотим», – читает свои стихи одинокий пенсионер Владимир Деркач.

Татьяна Агафонова в хосписе всего две недели. Женщина жила в селе Первомайское под Донецком. Сначала снаряды разрушили её жилье, а затем и местный дом престарелых, в котором она жила с 2015 года.

Бились русские с Нацгвардией и разбили наш дом престарелых
Татьяна Агафонова

«У нас был там дом престарелых, но бились русские с Нацгвардией и разбили наш дом престарелых. А теперь вот этот ближе. У меня родственники все умерли. И дочь. Одна внучка осталась в Ясиноватой. И с правнучкой-инвалидом. И туда я не попаду», – рассказывает пенсионерка Татьяна Агафонова.

Татьяна Агафонова
Татьяна Агафонова

Не проходит и дня, чтобы постояльцы Часов-Ярского хосписа не вспоминали о своих разрушенных домах. Волонтёры говорят, что некоторые даже пытаются туда вернуться, забыв, что домов больше нет. Далеко не все могут самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Сил, чтобы ухаживать за слепыми, глухими и беспомощными стариками, иногда не хватает.

«И морально, и физически нелегко. Знаете, год назад я пришла сюда, и я плакала по поводу и без повода. Мне очень было жалко всех», – признаётся волонтёр Наталья Зимова.

Наталья Зимова
Наталья Зимова

В этом хосписе не только ухаживают за людьми, но и восстанавливают документы и пенсии. После этого некоторых забирают родственники, но большинство остаётся доживать свой век здесь. Государство и местные власти не помогают, поэтому пенсии стариков собирают в общую кассу и закупают продукты.

Организатор этого хосписа – местный ветеринар Евгений Ткачёв – рассказывает, что постепенно Донецкая область превращается в огромного пожирателя гуманитарной помощи. И сравнивает это с некоторыми африканскими странами.

Евгений Ткачёв
Евгений Ткачёв

Ситуация с гуманитарной помощью понемногу превращает наш регион в Кению и в Руанду
Евгений Ткачёв

«Ситуация с гуманитарной помощью понемногу превращает наш регион в Кению и в Руанду. Бездумная раздача гуманитарки, бездумный этот пиар на гуманитарке, зарабатывание денег на гуманитарной помощи», – считает волонтёр Евгений Ткачев.

У властей просто нет стимула заниматься вопросами социальной защиты одиноких людей из «серой зоны». Государственных хосписов нет, а деятельность частных или волонтёрских не урегулирована. Поэтому нередко возникают спекуляции и обвинения волонтёров в том, что они просто присваивают пенсии брошенных пенсионеров.

Первый негосударственный хоспис открыл житель Часова Яра, 29 мая 2018 года
Первый негосударственный хоспис открыл житель Часова Яра, 29 мая 2018 года

При этом заниматься самими одинокими бездомными людьми никто, кроме волонтёров, не спешит.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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