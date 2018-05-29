Первый негосударственный хоспис открыл житель Часова Яра. Здесь живут 20 одиноких пенсионеров из прифронтовых посёлков Донецкой области. Людей не только лечат и кормят, но и помогают восстановить документы и пенсии. Но сами родственники не спешат забирать стариков к себе, и они вынуждены доживать свой век, надеясь только на помощь волонтёров.

В хосписе на окраине Часова Яра живут двадцать пенсионеров. Сюда их эвакуируют волонтёры и военные. Иногда людей буквально вынимают из разрушенных домов. Жить им негде, государственных приютов нет, а в больницах их долго не держат.

Владимира Никифоровича привезли сюда из посёлка Мироновский после того, как его квартиру разрушили снаряды. Дети от него отказались, но в хосписе он нашёл заботливых людей и новых друзей.

Прекрасный коллектив, с добротой относятся к больным

«Прекрасный коллектив, с добротой относятся к больным. Прекрасные повара. Я уже им стихи посвящаю: Мы работаем, не спорим, жарим, варим, кипятим. Что угодно приготовим, если только захотим», – читает свои стихи одинокий пенсионер Владимир Деркач.

Татьяна Агафонова в хосписе всего две недели. Женщина жила в селе Первомайское под Донецком. Сначала снаряды разрушили её жилье, а затем и местный дом престарелых, в котором она жила с 2015 года.

Бились русские с Нацгвардией и разбили наш дом престарелых

«У нас был там дом престарелых, но бились русские с Нацгвардией и разбили наш дом престарелых. А теперь вот этот ближе. У меня родственники все умерли. И дочь. Одна внучка осталась в Ясиноватой. И с правнучкой-инвалидом. И туда я не попаду», – рассказывает пенсионерка Татьяна Агафонова.

Не проходит и дня, чтобы постояльцы Часов-Ярского хосписа не вспоминали о своих разрушенных домах. Волонтёры говорят, что некоторые даже пытаются туда вернуться, забыв, что домов больше нет. Далеко не все могут самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Сил, чтобы ухаживать за слепыми, глухими и беспомощными стариками, иногда не хватает.

«И морально, и физически нелегко. Знаете, год назад я пришла сюда, и я плакала по поводу и без повода. Мне очень было жалко всех», – признаётся волонтёр Наталья Зимова.

В этом хосписе не только ухаживают за людьми, но и восстанавливают документы и пенсии. После этого некоторых забирают родственники, но большинство остаётся доживать свой век здесь. Государство и местные власти не помогают, поэтому пенсии стариков собирают в общую кассу и закупают продукты.

Организатор этого хосписа – местный ветеринар Евгений Ткачёв – рассказывает, что постепенно Донецкая область превращается в огромного пожирателя гуманитарной помощи. И сравнивает это с некоторыми африканскими странами.

Ситуация с гуманитарной помощью понемногу превращает наш регион в Кению и в Руанду

«Ситуация с гуманитарной помощью понемногу превращает наш регион в Кению и в Руанду. Бездумная раздача гуманитарки, бездумный этот пиар на гуманитарке, зарабатывание денег на гуманитарной помощи», – считает волонтёр Евгений Ткачев.

У властей просто нет стимула заниматься вопросами социальной защиты одиноких людей из «серой зоны». Государственных хосписов нет, а деятельность частных или волонтёрских не урегулирована. Поэтому нередко возникают спекуляции и обвинения волонтёров в том, что они просто присваивают пенсии брошенных пенсионеров.

При этом заниматься самими одинокими бездомными людьми никто, кроме волонтёров, не спешит.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)