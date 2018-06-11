Фестиваль Meridian Poltava: нова, поетична, Полтавська битва

У Полтаві вперше відбувся українсько-шведській поетичний фестиваль Meridian Poltava. Полтавська битва 1709 року стала приводом не лише для проведення фестивалю, але й налагодження зв’язків між українськими та шведськими представниками культурної спільноти. Фестиваль відвідали відомі письменники, поети, фотографи та музиканти з України та Швеції.

Полтавська битва – подія, яка у 1709 році змінила шведську історію й без перебільшенння історію Європи. Швеція зазнала поразки та припинила своє існування як імперія. Але, попри великі втрати, шведи вважають, що це було позитивним зрушенням і стало відправною точкою для розвитку сучасної Швеції. Тому Полтавська битва має велике значення, а слово «Полтава» відоме усім шведам.

Для України ж ті події стали руїною і поховали мрії гетьмана Івана Мазепи, який пішов на союз зі шведським королем Карлом Дванадцятим, на державність, яка стала реальністю лише за кілька століть коли постала незалежна Україна.

Шведська письменниця та журналістка Агнета Плейєль – вперше в Україні. Вона зізналася, що була вражена гостинністю та добротою полтавців.

Письменниця каже, що багато читала про Полтавську битву й їй було цікаво відвідати місто. На її думку, проведення таких міжнародних фестивалів, як Meridian Poltava, важливе для спільного порозуміння між митцями, адже завжди є політичний контекст, який неможливо ігнорувати особливо у теперішній ситуації.

Плейєль знає про збройний конфлікт, який триває на сході України з 2014 року між українськими військами та російськими гібридними силами, однак вона зазначила, що шведи погано орієнтуються у подіях, які відбуваються в Україні.

Боротьба за волю – це не просто

Письменниця додала, що Швеція співчуває Україні та виражає підтримку: «В Україні завжди була складна ситуація через панування різних країн, зокрема Росії. Боротьба за свободу та волю – це не просто, але ми сприймаємо її зі співчуттям та

Сьогодні Європа у дуже скрутній ситуації через невизначеність та збройний конфлікт в Україні

прихильністю».

Щоправда, згадавши про газопровід «Північний потік-2», на будівництво якого Швеція нещодавно надала дозвіл, зізналася, що економічний фактор завжди домінує. Однак вона сподівається, що це не позначиться на відносинах між Україною та Швецією.

Плейєль каже, що шведська влада занепокоєна російською політикою та поведінкою президента Росії Володимира Путіна: «Після падіння Берлінської стіни Швеція почувалася у безпеці, адже в Європі досі не було конфліктів. Але зараз у Швеції замислюються над приєднанням до НАТО, вкладають гроші в оборону, чого не робилося дуже багато років. Сьогодні Європа у дуже скрутній ситуації через невизначеність та збройний конфлікт в Україні. Сподіваюся, обійдеться без масштабної війни».

Письменниця також зазначила, що у Європі набирають впливу крайні праві партії, прихильність до яких зростає й у Швеції.

«Праві сили збільшують оберти. У вересні у нас будуть вибори. І, я гадаю, вони отримають велику підтримку, на жаль», – каже вона.

Агнета Плейєль переконана, що крайні праві партії Європи фінансуються з боку Росії та мають зв’язки з Кремлем.

Фотограф та митець із Швеції Єва Стакельберг також взяла участь у фестивалі Meridian Poltava. Один з її предків брав участь у Полтавській битві, був шведським генералом і потрапив у полон до Росії на 20 років, тому їй було цікаво відвідати Полтаву.

На її думку, одне із завдань Poltava Meridian – переглянути наслідки Полтавської битви та разом з українцями зробити висновки.

У нас спільна історія, є спільні предки, які тут загинули. Завжди важливо озирнутися назад і бути свідомим своєї історії

«У нас спільна історія, є спільні предки, які тут загинули. Завжди цікаво й важливо озирнутися назад, потрібно бути свідомим своєї історії. Але Полтавська битва була жахливою подією, я не можу вигадати жодного виправдання для такої кількості смертей. Історія повторюється, тож це урок, який ми разом маємо вивчити та більше не робити таких помилок. Ми маємо це обговорювати, зустрічатися і зрозуміти, що ми схожі, ми люди. І різниця між нами не настільки важлива. Ми тут заради миру. Мабуть, це і є мета фестивалю», – каже Стакельберг.

Стакельберг виразила підтримку та побажала Україні миру, а українцям триматися разом і не втрачати зв’язок зі світом.

Полтава у шведів асоціюється з полем битви, тож за допомогою фестивалю організатори сподіваються скласти нове враження про Полтаву як про місто поетів та письменників, розповів директор міжнародного фестивалю Meridian Poltava Олександр Ткаченко. Він зазначив, що фестивалю вдалося об’єднати різні верстви населення, багато людей приїхало з Полтавської області, на подіях був аншлаг. Організатори планують влаштовувати фестиваль щороку.

Meridian Poltava проходив 8-10 червня. У програмі були поетичні читання, літературні вечори, презентація книг, екскурсії, кінопоказ та музичні концерти. У фестивалі взяли участь Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Ігор Померанцев та інші відомі українські письменники, поети, а також музиканти.

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