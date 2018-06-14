Едут ли из ОРДО за бензином на подконтрольную территорию?

Дар’я Куренная, Вікторія Топчий

Несмотря на обещания лидера группировки «​ДНР»​ Александра Захарченко, с бензином в Донецке так и не полегчало. Очереди на АЗС остаются, топлива в городе – мизер, люди, как и прежде, устраивают переклички в соцсетях в поисках заветной канистры. А повлиял ли топливный кризис на подконтрольные Украине территории, ведь автомобилисты пересекают линию разграничения?

Уже несколько недель в оккупированном Донецке продолжаются перебои с поставками топлива. Из-за этого на заправках выстраиваются очереди, а на некоторых АЗС бензин отпускают и вовсе по талонам. Дончане выкладывают в соцсетях фото и видео того, как автомобилисты ищут бензин.

«Такие вот дела в «ДНР» творятся, скорая помощь стоит в очередь за бензином, чтобы заправиться», – говорится за кадром в одном из таких роликов, снятых в Донецке.

Узнать о наличии топлива на заправках Донецка и других городов на неподконтрольной части Донецкой области можно на сайте так называемого «госпредприятия» «республиканская топливная компания». По данным сайта, в Донецке в наличии лишь газ и дизельное топливо. Кое-где можно найти 92-й бензин, с пометкой – гуманитарный.

Несмотря на то, что топливо в дефиците, машин на улице меньше не стало, рассказали Радио Донбасс.Реалии жители Донецка. Да и рейсов к КПВВ не стало меньше. Если ещё неделю назад уехать в сторону подконтрольной территории было проблематично, то последние несколько дней все рейсы с автовокзала «Южный» уходят по расписанию.

Не вызвал ли дефицит топлива наплыв автомобилистов с неподконтрольной территории на заправки вдоль линии разграничения? С таким вопросом Радио Донбасс.Реалии обратились на заправки Бахмута, ближайшие к КПВВ Майорск.

«Поскольку бензина только неделю нет, то ажиотажа пока нет», – говорит Людмила, кассир АЗС «Параллель» в Бахмуте.

«Да какие очереди? Очередей никаких, главное, чтобы были деньги», – рассказывают на заправке Павел и Владимир.

«Да тут больше вопрос в цене топлива. Если бы оно было дешевле, то, возможно, нехватка бы ощущалась. Сейчас люди меньше ездят из-за цены» – рассказал водитель Александр.

Не видит изменений в работе АЗС и директор сети «Параллель» в Бахмуте Виталий.

«Да я бы не сказал, что есть какой-то ажиотаж. Как было, так и есть. Никаких изменений. Поток автомобилей абсолютно такой же», – говорит Виталий.

Тем временем на заправках в оккупированных городах Донецкой области на месте информации о наличии бензина стоят прочерки.

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