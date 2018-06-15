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Пшеница, ячмень, горох, чечевица… даже нут и горчица – все это растёт в Приазовье. Аграрии Донецкой области собрались на днях в Мариуполе: там проходил аграрный форум, площадка для обсуждения ключевых направлений развития сельскохозяйственного рынка в восточном регионе. Мероприятие собрало более 100 представителей агробизнеса, отраслевых экспертов, представителей государственных предприятий из шести областей Украины и городской власти города. Что съестного растёт в регионе, насколько это затратно и не задавили ли гиганты бизнеса малых фермеров, узнавало Радио Донбасс.Реалии.

​Азовский регион перспективен в экспорте агропродукции, считают эксперты. Вот только вызывает опасения у потенциальных партнёров: мешает «прифронтовой» статус Мариуполя. Снизить эти страхи и показать перспективы развития – одна из целей форума, сказал генеральный директор ООО «УкрТрансАгро» Павел Плотников. Хоть проблемы и есть, объёмы перевалки зерновых всё же растут – за счёт новых фермерских хозяйств и новых партнёров из других областей Украины, подчеркнул он.

Что касается Керченского моста, то в этом особых проблем нет. На сегодняшний день главная проблема – неурожай. У нас три месяца не было дождей

«Мы надеемся обсудить наболевшие вопросы, перспективы следующего сезона, выработать общую стратегию и через неделю начать переваливать первые тонны нового урожая. Что касается Керченского моста, то он зерновикам не мешает. У нас суда до 10 тысяч тонн, и они свободно проходят под мостом. В этом особых проблем нет. На сегодняшний день главная проблема – неурожай. У нас три месяца не было дождей. За 15 минут общения с фермерами стало ясно, что половины урожая не будет, потому что всё высохло», – рассказал Павел Плотников.

Представитель самого крупного предприятия на зерновом рынке региона, директор по продажам агрохолдинга «HarvEast» Татьяна Алавердова сказала, что форум – отличная возможность показать, как, несмотря на войну и потерю земельных угодий, рынок зерновых продолжает развиваться.

Мы хотим показать, что Мариуполь жив, мы работаем, развиваемся и двигаемся вперёд

«У нас очень большой портфель. Это традиционные культуры – пшеница, ячмень, подсолнечник. Так же у нас есть рапс, горох, красная чечевица. У нас есть нут и горчица. К сожалению, большая часть нашего земельного банка находится на неподконтрольной территории. Мы не управляем ею. На данный момент нас интересуют те 100 тысяч гектаров, которыми мы оперируем. Для нас очень важно развитие нашего региона, Мариуполя, в частности, и мы хотим показать, что Мариуполь жив, мы работаем, развиваемся и двигаемся вперёд», – сказала Татьяна Алавердова.

Для сравнительно небольшого фермерского хозяйства из Запорожской области ООО «Деметра Инвестментс», земельный банк которого составляет около 20 тысяч гектаров, форум – это возможность стать экспортёром сельхозпродукции. Предприятие молодое, основано всего два года назад, но уже вышло на достаточные объёмы для внешнего рынка.

Возможность общения с трейдерами – это наш шанс выйти на внешние рынки. У нас есть что предложить

«Очное знакомство - это совершенно другой уровень общения и взаимоотношений. Цель у нас – стать экспортёром. У нас были определённые попытки, но мешает малый опыт. А возможность общения с трейдерами – это наш шанс выйти на внешние рынки. Объём у нас есть, мы производим в общем вале по двум предприятиям порядка 20 тысяч тонн пшеницы. У нас есть что предложить», – уверена представитель холдинга Елена Тахтаджиева.

Для города стабильная работа в аграрном секторе экономики означает стабильные отчисления в бюджет. Как отмечает секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, в настоящее время отсутствие дождей заставляет аграриев инвестировать не только в производство, но и в орошение полей, а основной проблемой региона по-прежнему остаются заминированные поля.

Много полей заминировано. Аграрии шаг за шагом идут по каждому полю индивидуально, разминируя его. Думаю, что этот процесс займёт ещё не один год

«Этот год для аграриев один из худших. Нет ни дождей, ни благоприятных погодных условий. Сейчас аграриев нужно поддерживать. Кроме того, они испытывают проблемы из-за того, что много полей заминировано. Аграрии шаг за шагом идут по каждому полю индивидуально, разминируя его. Думаю, что этот процесс займёт ещё не один год. Отсутствие специализированной техники не позволяет это сделать очень быстро», – сказал секретарь горсовета.

Через неделю начинается новый сезон сбора зерновых и масличных культур, а специалисты, несмотря на все сложности, все же прогнозируют стабильную работу и рост объёмов производства.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)