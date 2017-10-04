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Двигателем экономики на Донбассе может стать сельское хозяйство. Об этом свидетельствуют результаты исследования продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). После потери промышленных мощностей жители подконтрольных украинскому правительству территорий стали активно осваивать фермерское дело. О перспективах развития сельского хозяйства на Донбассе Радио Донбасс.Реалии рассказала руководитель отдела коммуникаций ФАО Украины Катерина Чечель.

Роль сельского хозяйства растёт, и оно становится движущей силой экономического развития региона

– Мы видим, что роль сельского хозяйства растёт, и оно становится движущей силой экономического развития региона. 80 процентов всех производственных мощностей Донецкого региона остались на неподконтрольной территории. Таким образом, те люди, которые либо не заняты, либо заняты в сельском хозяйстве не полной мерой, сейчас используют этот вектор как основной способ заработка.

70 процентов населения Луганской области проживает в сельской местности, поэтому там ведение сельскохозяйственной деятельности является основным источником дохода

В то время как 70 процентов населения Луганской области проживает в сельской местности, поэтому там ведение сельскохозяйственной деятельности является основным источником дохода. Стоит сказать, что регион традиционно сельскохозяйственный, там невероятное количество земли, которая обрабатывается – это 1,8 миллиона гектар, и миллион человек живёт в сельской местности.

У малого фермерства не покрыты базовые потребности: техника и доступ к финансированию. Одна из ключевых проблем региона – это отсутствие рынка сбыта и отсутствие доступа к внешним рынкам. Донецкий регион потерял большую часть перерабатывающих предприятий.

Каждое четвёртое домохозяйство хочет начать своё дело

Ещё мы заметили, что каждое четвёртое домохозяйство хочет начать своё дело. Люди не потеряли веру в то, что всё будет хорошо.

– Известно ли, сколько сельхозземель пострадали из-за военных действий и минирования?

– К сожалению, чёткой цифры вам не даст ни одна организация. Но, тем не менее, наше исследовании показало, что большая часть, которая была заминирована, или та, где продолжаются обстрелы, – частично эти территории обрабатываются.

– А какие перспективы для развития сельского хозяйства на Донбассе? Есть ли позитивные примеры?

– Потенциал у региона невероятный. И, что самое главное, сами домохозяйства и средний бизнес очень настроены на то, чтобы развиваться и восстанавливать инфраструктурные цепочки.

На сегодняшний день есть уже два позитивных примера – были созданы кооперативы фермеров, и они сейчас активно работают.

– Какое направление больше всего развито на Донбассе у фермеров? Животноводство, молочные производства или выращивание сельхоз культур?

Если проводить сравнительный анализ между 2015-м и 2017 годом, то объемы производства в птицеводстве увеличились на 50 процентов

– Если проводить сравнительный анализ между 2015-м и 2017 годом, то объемы производства в птицеводстве увеличились на 50 процентов. 80 процентов всего молока, которое производится в регионе, – это всё малые домохозяйства. Очень активно ведётся выращивание фруктов и овощей. Часть овощей идёт на экспорт. Хорошо развит зерновой рынок. Для нас стало открытием большое количество садов и ореховых хозяйств.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)