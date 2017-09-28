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В Краматорске открылся 12-й международный экономический форум​ «Discover Dn.Ua». Два дня бизнесмены, эксперты, местные власти будут обсуждать, как и куда привлекать инвестиции в Донецкой области. Кроме площадок для переговоров и дискуссий, здесь работает выставка. Местные предприниматели показывают свои товары.

12-й международный экономический форум проходит в цеху одного из Краматорских заводов. Сюда приехали предприниматели из Константиновского района, Покровска, Лимана и других городов Донецкой области. Гостей форума встречает выставочный зал.

В основном представлена продукция небольших предприятий. Наибольшее внимание привлечено к стенду переселенца из Донецка Сергея Свириденко. После службы в АТО, мужчина открыл цех по производству сыров и колбас. На крупные контракты не рассчитывает, но если понадобится, то готов расширить производство.

Если мы будем видеть запрос рынка, то, разумеется, мы будем развивать производство

«Жареная колбаса – 210 гривен. Но она настоящая. Когда люди спрашивают, а нельзя делать по 100 гривен? Можно, но мы этим не занимаемся. На контракты и поставки рассчитываем, но у нас на сегодня предприятие маленькое, и продукция у нас ручной работы. Мы не можем осуществлять крупные поставки. Но, если мы будем видеть запрос рынка, то, разумеется, мы будем развивать производство», – говорит предприниматель Сергей Свириденко.

В подобном мелком бизнесе будущее, уверены областные власти. Поэтому инициировали программу поддержки мелкого предпринимательства «Украинский донецкий куркуль». Для помощи начинающим бизнесменам насобирали 280 миллионов гривен, но пока реализовали только 50.

Будущее в сотрудничестве

Однако эксперты не спешат списывать со счетов и инвестиционную привлекательность крупной промышленности Донбасса.

«Прежде всего, в регионе есть индустриальная память. Есть самое главное – люди, профессионалы, есть люди, которые умеют работать и так далее. Я абсолютно уверен, что будущее этого региона в хорошем сочетании крупной промышленности и активно развивающегося малого и среднего бизнеса», – говорит президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Очевидно, что ждать быстрых инвестиций в регион, где происходят боевые действия, не приходится. Однако местные власти напоминают, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Большие риски всегда идут рядом с большими прибылями.

«Это, конечно рискованные инвестиции, но всегда рискованные инвестиции дают намного большую прибыль. И в этом направлении мы хотим завоевать доверие иностранных инвесторов, мы хотим как можно больше не возить евродепутатов только в Широкино, Авдеевку или Торецк, и показывать беду, которая там, а привозить их, в том числе, на успешные предприятия», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Новая эра по-немецки

Ранее подобные инвестиционные форумы приносили большие контракты. Результатом одного из них стал завод по производству ветряных генераторов электроэнергии. Его построили на деньги немецких инвесторов. Сегодня Германия насторожено относится не только к событиям на Донбассе. Чтобы пошли инвестиции, необходимо бороться с коррупцией и развивать потенциал университетов.

«Я хотел бы обратиться к многочисленным экспертам, международным гостям относительно нашего будущего диалога. Чтобы он был взаимовыгодным для всех сторон. Для этого мы должны побороть коррупцию и строить будущее на основе солидарности. И тогда в такой борьбе забудется понятие войны. Также мы считаем, что законодателями новой эры должны стать университеты. Тогда старые кадры уйдут, и на смену им придет новое поколение», – считает генеральный консул ФРГ в Донецке Вольфганг Мессингер.

Форум будет проходить два дня. Здесь планируются дискуссии о малом и микробизнесе, их роли в возрождении Донбасса, а также государственной и международной помощи в развитии предпринимательства. Запланированы встречи начинающих бизнесменов с представителями украинских министерств, государственных комитетов и международных фондов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)