Село Золотой Колодезь, что в Добропольском районе Донецкой области, вошло в десятку самых невероятных в Украине, по мнению редакции сайта «Агропортал». Этот населенный пункт вышел в финал третьего Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины». В случае победы поселковый совет получит 100 тысяч гривен на развитие инфраструктуры.

Село хорошее, вода отличная

Село Золотой Колодезь находится в стороне от трассы Краматорск-Доброполье. Здесь была бы обычная сельская жизнь, если бы не одна особенность. В жаркий полдень сюда съезжаются люди со всех окрестностей напиться холодной минеральной воды.

«Село хорошее, вода отличная, люди приезжают за водой. И много людей. Один мужичок – Вовчик – приехал из Белицкого с прицепом, забитым бутылками. Я спрашиваю, дед, чего это ты? А он отвечает, что начал воду пить, так камни из почек все вышли. Вот и приезжает и на всю неделю набирает», – рассказывает местный житель Сергей Кулишов.

Ходят легенды, что местные родники полюбились российскому императору Петру Первому. Он и назвал это место Золотой Колодезь. А местный поэт Василий Сокол написал об этом стихи.

«Ось підійшов до зрубу государ. Узяв ковша, черпнув водиці, відразу випив все до дна, набрав іще і знову випив. Сказавши, да! Оце вода! Дістав з кишені золоті монети, в криниці кинув зразу три. Піднявши руку мовив у наказі. Від цього часу і до віку, щоб цей колодязь називали золотим».

Есть в селе и местный музей. Конечно, со времен Петра ничего, кроме легенды, не сохранилось, но предметов сельской жизни из прошлого века хватает. И люди постоянно пополняют коллекции.

Люди с радостью приносят нам экспонаты. Вот, например, недавно, нам принесли вот такую детскую кроватку. Кованую!

«Люди с радостью приносят нам экспонаты. У кого что осталось. Вот, например, недавно, нам принесли вот такую детскую кроватку. Кованую! Это кузнец, видимо, сам для своего ребенка выковал у себя в кузнице. У нас часто во дворах у людей кузницы были», – говорит директор музея Владимир Борисюк.

Сейчас в селе Золотой Колодезь живет чуть более 500 человек. Много пожилых людей. Молодежь уезжает в города. Поэтому помогать старикам приходится постоянно. В этом году Золотой Колодезь участвует в конкурсе «Невероятные села Украины». Если победят, власти обещают на выигранные деньги обустроить в местной амбулатории приют для одиноких пенсионеров.

Мы хотим создать дом защищенной старости. Например, если человек не может сам перезимовать, если какой-то бабушке тяжело одной

«Мы хотим создать дом защищенной старости, чтобы люди могли некоторое время жить в нем. Например, если человек не может сам перезимовать, если какой-то бабушке тяжело одной, то в этом доме у неё будет тело, добро и будет с кем пообщаться»,– делится планами председатель сельсовета Татьяна Сидоренко.

Селу, занявшему первое место в конкурсе, организаторы передадут 100 тысяч гривен на развитие инфраструктуры. Всех финалистов посетит экспертная комиссия, а затем будет онлайн голосование. Итоги конкурса подведут в конце августа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)